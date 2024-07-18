Беременную собаку сделали приманкой для тигрицы в Приморье
Правоохранители проводят проверку по признакам "жестокого обращения с животными"
18 июля 2024, 17:00, ИА Амител
В Приморском крае беременную собаку оставили на привязи на производственной площадке завода, чтобы приманить тигрицу, сообщает телеканал "360".
Собака в течение недели находилась на цепи без навеса в поселке Пластун.
"Предположительно, собаку привязали для приманки тигрицы, которая периодически заходит на территорию завода. Неравнодушные граждане, обнаружив собаку на привязи, еще и ожидающую потомства, обратились с заявлением в полицию", – рассказали в ведомстве.
Правоохранители проводят проверку по признакам "жестокого обращения с животными". Данной статьей предусматривается до трех лет лишения свободы.
17:54:17 18-07-2024
А во время 3-х лет лишения свободы каждый день выводить во двор тюрьмы и садить на цепь под открытым небом, хотя бы на день. Видимо вместо мозга у этого охотника на тигров грецкий орех лежит!
08:55:34 19-07-2024
Гость (17:54:17 18-07-2024) А во время 3-х лет лишения свободы каждый день выводить во д...
У тебя точно мозга нет. Этим сообщением ты прекрасно все доказал. В противном случае собирай всех собак с улиц и содержи.
21:43:39 18-07-2024
Если тигрица тоже беременная норм
09:58:48 19-07-2024
Гость (21:43:39 18-07-2024) Если тигрица тоже беременная норм... Ну и становился бы сам приманкой. Ссыкотно? А так смелый.
23:56:51 18-07-2024
Да пофиг. Человек всегда использовал одних животных как приманку для других. Это норма.
08:59:41 19-07-2024
Зато Президент поддерживает сохранение популяции тигров в дикой природе! А почему тигры к жилью выходят - ни его, ни кого не касается.
10:41:12 19-07-2024
Предположительно. А уже и статью прилепили. Собака сидит на привязи, ее кормят, поят, таких собак полно по всей стране. В чем жестокое обращение ? В том что кормили ? Зоошизный бред, точно.