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Беременную собаку сделали приманкой для тигрицы в Приморье

Правоохранители проводят проверку по признакам "жестокого обращения с животными"

18 июля 2024, 17:00, ИА Амител

Собака / Источник фото: unsplash.com
Собака / Источник фото: unsplash.com

В Приморском крае беременную собаку оставили на привязи на производственной площадке завода, чтобы приманить тигрицу, сообщает телеканал "360".

Собака в течение недели находилась на цепи без навеса в поселке Пластун.

"Предположительно, собаку привязали для приманки тигрицы, которая периодически заходит на территорию завода. Неравнодушные граждане, обнаружив собаку на привязи, еще и ожидающую потомства, обратились с заявлением в полицию", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители проводят проверку по признакам "жестокого обращения с животными". Данной статьей предусматривается до трех лет лишения свободы.

Собаки Жестокость к животным

Комментарии 7

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Гость

17:54:17 18-07-2024

А во время 3-х лет лишения свободы каждый день выводить во двор тюрьмы и садить на цепь под открытым небом, хотя бы на день. Видимо вместо мозга у этого охотника на тигров грецкий орех лежит!

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Гость

08:55:34 19-07-2024

Гость (17:54:17 18-07-2024) А во время 3-х лет лишения свободы каждый день выводить во д...
У тебя точно мозга нет. Этим сообщением ты прекрасно все доказал. В противном случае собирай всех собак с улиц и содержи.

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Гость

21:43:39 18-07-2024

Если тигрица тоже беременная норм

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Гость

09:58:48 19-07-2024

Гость (21:43:39 18-07-2024) Если тигрица тоже беременная норм... Ну и становился бы сам приманкой. Ссыкотно? А так смелый.

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Гость

23:56:51 18-07-2024

Да пофиг. Человек всегда использовал одних животных как приманку для других. Это норма.

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Гость

08:59:41 19-07-2024

Зато Президент поддерживает сохранение популяции тигров в дикой природе! А почему тигры к жилью выходят - ни его, ни кого не касается.

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Гость

10:41:12 19-07-2024

Предположительно. А уже и статью прилепили. Собака сидит на привязи, ее кормят, поят, таких собак полно по всей стране. В чем жестокое обращение ? В том что кормили ? Зоошизный бред, точно.

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