Беременную собаку сделали приманкой для тигрицы в Приморье

Правоохранители проводят проверку по признакам "жестокого обращения с животными"

18 июля 2024, 17:00, ИА Амител

Собака / Источник фото: unsplash.com

В Приморском крае беременную собаку оставили на привязи на производственной площадке завода, чтобы приманить тигрицу, сообщает телеканал "360".

Собака в течение недели находилась на цепи без навеса в поселке Пластун.

"Предположительно, собаку привязали для приманки тигрицы, которая периодически заходит на территорию завода. Неравнодушные граждане, обнаружив собаку на привязи, еще и ожидающую потомства, обратились с заявлением в полицию", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители проводят проверку по признакам "жестокого обращения с животными". Данной статьей предусматривается до трех лет лишения свободы.