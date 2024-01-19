Осудили сибиряка, из-за крысы скинувшего беременную собаку с девятого этажа
В результате полученных травм собака скончалась на месте
19 января 2024, 16:20, ИА Амител
Cуд / Фото: amic.ru
В Кемеровской области суд признал местного жителя виновным в жестоком обращении с животными, пишет "Сибдепо".
Напомним, инцидент произошел в сентябре 2023 года. 48-летний житель Киселевска, находясь в состоянии опьянения, скинул с девятого этажа свою беременную собаку за то, что она покусала домашнюю крысу. В результате полученных травм собака скончалась на месте.
"В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся", – отмечает издание.
Сибиряку назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
16:39:58 19-01-2024
Почему условно? Это же преступник навсегда! Ублюдок!
20:13:13 19-01-2024
Пол-ст. (16:39:58 19-01-2024) Почему условно? Это же преступник навсегда! Ублюдок!... Потому. Задолбали со своими блохастыми шавками! Совсем уже мозги растеряли, ненормальные!
00:56:08 20-01-2024
Гость (20:13:13 19-01-2024) Потому. Задолбали со своими блохастыми шавками! Совсем уже м... тебе бы к психиатру надо обратиться, пока это не закончилось трагедией.
15:37:48 20-01-2024
Элен без ребят (00:56:08 20-01-2024) тебе бы к психиатру надо обратиться, пока это не закончилось... Обращался. Сказали, что здоров и тенденций к изменению состояния в ближайшие лет 30-35 не предвидится. А вас, Элен, надо бы обследовать. Нет практически ни одной темы, куда бы вы не вставили свои гнутые пять копеек. Вы мыться-то хоть успеваете?
16:08:48 20-01-2024
Гость (15:37:48 20-01-2024) Обращался. Сказали, что здоров и тенденций к изменению состо... А вот если бы вы подписывались за свои слова, то мы бы могли увидеть, что вам и в туалет некогда сходить. Вы в интернете гадите.
16:18:39 20-01-2024
Гость (16:08:48 20-01-2024) А вот если бы вы подписывались за свои слова, то мы бы могли... А какие мои слова? Укажите!
16:23:54 20-01-2024
Гость (16:18:39 20-01-2024) А какие мои слова? Укажите! ... Так о том и речь. Элен без ребяток подписывается, а вы анонимно гадите. Потому что боитесь, что вас кто то за бубенчики усохшие схватит. Вы трусливее бабы. Тьфу на вас.
12:34:42 20-01-2024
Почему суд не учёл, что крыса тоже была беременна и от агрессии собаки потеряла крысёнка? Для неё такая трагедия! Совсем уже свихнулись зоошизики.