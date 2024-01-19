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Осудили сибиряка, из-за крысы скинувшего беременную собаку с девятого этажа

В результате полученных травм собака скончалась на месте

19 января 2024, 16:20, ИА Амител

Cуд / Фото: amic.ru
Cуд / Фото: amic.ru

В Кемеровской области суд признал местного жителя виновным в жестоком обращении с животными, пишет "Сибдепо".

Напомним, инцидент произошел в сентябре 2023 года. 48-летний житель Киселевска, находясь в состоянии опьянения, скинул с девятого этажа свою беременную собаку за то, что она покусала домашнюю крысу. В результате полученных травм собака скончалась на месте.

"В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся", – отмечает издание.

Сибиряку назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Кемеровская область Жестокость к животным

Комментарии 8

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Пол-ст.

16:39:58 19-01-2024

Почему условно? Это же преступник навсегда! Ублюдок!

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Гость

20:13:13 19-01-2024

Пол-ст. (16:39:58 19-01-2024) Почему условно? Это же преступник навсегда! Ублюдок!... Потому. Задолбали со своими блохастыми шавками! Совсем уже мозги растеряли, ненормальные!

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Элен без ребят

00:56:08 20-01-2024

Гость (20:13:13 19-01-2024) Потому. Задолбали со своими блохастыми шавками! Совсем уже м... тебе бы к психиатру надо обратиться, пока это не закончилось трагедией.

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Гость

15:37:48 20-01-2024

Элен без ребят (00:56:08 20-01-2024) тебе бы к психиатру надо обратиться, пока это не закончилось... Обращался. Сказали, что здоров и тенденций к изменению состояния в ближайшие лет 30-35 не предвидится. А вас, Элен, надо бы обследовать. Нет практически ни одной темы, куда бы вы не вставили свои гнутые пять копеек. Вы мыться-то хоть успеваете?

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Гость

16:08:48 20-01-2024

Гость (15:37:48 20-01-2024) Обращался. Сказали, что здоров и тенденций к изменению состо... А вот если бы вы подписывались за свои слова, то мы бы могли увидеть, что вам и в туалет некогда сходить. Вы в интернете гадите.

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Гость

16:18:39 20-01-2024

Гость (16:08:48 20-01-2024) А вот если бы вы подписывались за свои слова, то мы бы могли... А какие мои слова? Укажите!

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Гость

16:23:54 20-01-2024

Гость (16:18:39 20-01-2024) А какие мои слова? Укажите! ... Так о том и речь. Элен без ребяток подписывается, а вы анонимно гадите. Потому что боитесь, что вас кто то за бубенчики усохшие схватит. Вы трусливее бабы. Тьфу на вас.

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Гость

12:34:42 20-01-2024

Почему суд не учёл, что крыса тоже была беременна и от агрессии собаки потеряла крысёнка? Для неё такая трагедия! Совсем уже свихнулись зоошизики.

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