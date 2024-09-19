Жизнь маме и младенцу спасли на Алтае, доставив вертолетом в перинатальный центр

Беременной женщине требовалось срочное кесарево сечение.

19 сентября 2024, 09:17, ИА Амител

Медицинский вертолет / Фото: "Дар"

В Алтайском крае при помощи вертолета спасли беременную женщину. Об этом рассказали в перинатальном центре "Дар".

Жительнице Славгорода с тяжелой преэклампсией требовалось срочное кесарево сечение. Для того чтобы провести операцию, вертолетом ее доставили в Барнаул.

Малыш родился на 33-й неделе и сейчас находится в реанимации под присмотром специалистов. Ему, как и маме, ничего не угрожает.

В "Даре" отметили, что это уже пятый подобный вылет за год. Чаще всего помощь необходима младенцам.