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Жизнь маме и младенцу спасли на Алтае, доставив вертолетом в перинатальный центр

Беременной женщине требовалось срочное кесарево сечение.

19 сентября 2024, 09:17, ИА Амител

Медицинский вертолет / Фото: "Дар"
Медицинский вертолет / Фото: "Дар"

В Алтайском крае при помощи вертолета спасли беременную женщину. Об этом рассказали в перинатальном центре "Дар".

Жительнице Славгорода с тяжелой преэклампсией требовалось срочное кесарево сечение. Для того чтобы провести операцию, вертолетом ее доставили в Барнаул.

Малыш родился на 33-й неделе и сейчас находится в реанимации под присмотром специалистов. Ему, как и маме, ничего не угрожает.

В "Даре" отметили, что это уже пятый подобный вылет за год. Чаще всего помощь необходима младенцам. 

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Алтайский край Здоровье медицина

Комментарии 10

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горожанка

09:19:40 19-09-2024

спасибо за две спасенные жизни!

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Гость

09:27:08 19-09-2024

Спасибо, что кесарево в районах сделать некому?

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Гость

10:14:38 19-09-2024

Спасибо оптимизации - вертолет легче гонять, чем больницу с роддомом содержать

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Гость

10:22:56 19-09-2024

В каждом районе должен быть свой родильный дом, в каждом селе - школа и садик, а в более крупных - больница. Так было в недоразвитом СССР.

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Гость

11:12:47 19-09-2024

Гость (10:22:56 19-09-2024) В каждом районе должен быть свой родильный дом, в каждом сел... Мой брат при помощи кесарева сечения родился в простом станционным поселке и это не райцентр, то был СССР. Современны голодные "голодранцы" чертополошной элиты, вскруженные величием царских дворцов бывших столиц, хитрыми путями добрались до природной кормушки страны, начали рушить социалку, строя на перегонки свои помпезные дворцы, как в стране, так и за рубежом, без всякого стыда и совести. За все это придет неизбежное наказание, ибо у Бога сказано, всякое злодеяние имеет свой конец.

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Гость

10:39:15 19-09-2024

При Советах в райцентрах кесарили, и даже в крупных сёлах. Высокоразвитая цивилизация предков...

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Гость

10:52:47 19-09-2024

А если бы делали кесарево сечение в селе, возможно ребенок и не попал бы в реанимацию, все было бы сделано вовремя и ребенка не было бы родовой травмы.

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Гость

11:02:52 20-09-2024

Гость (10:52:47 19-09-2024) А если бы делали кесарево сечение в селе, возможно ребенок и... а тут еще и инвалид запросто. и если бы мама ЗАРАНЕЕ легла в Дар под контроль врачей, тоже вариант. с 30 нед уже нудно бдить

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Гость

16:52:35 19-09-2024

Представьте, как теперь мать с младенцем будут добираться в Славгород? Женщина после операции, ребенок крошечный, все мозги вытряхнут в дороге на Славгород. Как-то довелось ехать в добром здравии в командировку, так часов 7 пришлось мучиться. А стоимость проезда? Только пожалеть несчастных женщин из Алтайского края!

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Гость

17:03:32 19-09-2024

Семья знакомых врачей( из них жена как раз спец по кесареву) лет 15 назад уехали из тех мест, сейчас в Дальневосточных краях. Зарплата другая!!!

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