Новосибирские кардиохирурги научились более 10 часов сохранять сердце вне организма

Разработанный метод не имеет аналогов не только в России, но и в мире

17 сентября 2024, 15:40, ИА Амител

Новосибирские кардиохирурги / Фото: nauka.nso.ru

Новосибирские кардиохирурги из исследовательского центра имени академика Мешалкина научились более 10 часов сохранять сердце вне организма, сообщает Министерство науки и инновационной политики Новосибирской области.

"Сердце продолжает самостоятельно выполнять насосную функцию в течение 10 часов, а кислород непрерывно поступает в миокард за счет оксигенатора. Принцип создания отечественного контейнера для сохранения сердца не имеет аналогов не только в России, но и в мире", – говорится в сообщении.

Применяемые сейчас в России способы консервации донорского сердца, обескровленного и помещенного в пакет с раствором, сохраняют его в течение трех-четырех часов. Этого времени критически мало для транспортировки в дальние регионы России.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев отметил, что новый эффективный способ сохранения жизнеспособности донорского сердца позволит кратно увеличить число трансплантаций и в итоге увеличить продолжительность жизни пациентов.

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