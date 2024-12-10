НОВОСТИОбщество

Беременным студенткам на Алтае будут выплачивать 100 тысяч рублей

Такая мера поддержки – это лишь один из шести разделов краевой программы по повышению рождаемости

10 декабря 2024, 12:20, ИА Амител

Беременная девушка / Фото: unsplash.com / Suhyeon Choi
Беременная девушка / Фото: unsplash.com / Suhyeon Choi

В Алтайском крае беременным студенткам будут выплачивать 100 тысяч рублей в рамках реализации региональной программы по повышению рождаемости. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказала министр социальной защиты региона Наталья Оськина.

"Вводятся новые выплаты. Будем поддерживать студентов", – сообщила министр.

Как уточнили amic.ru в краевом Минсоцзащиты, "студентке, срок беременности которой составляет 22 недели, будут выплачивать 100 тысяч рублей".

Стоит отметить, что такая мера – это лишь один из шести разделов краевой программы по повышению рождаемости, направленной на укрепление репродуктивного здоровья, поддержку многодетных, молодых студенческих и работающих семей.

Кроме того, семьи с детьми, рожденными начиная с 1 января 2025 года, смогут рассчитывать на частичную компенсацию стоимости найма жилья. А единовременные региональные выплаты в размере 300 тысяч рублей будут получать семьи при рождении с 1 января 2025 года третьего или последующих детей. Подробности смотрите в нашей "Переговорке".

Ранее депутат Госдумы Жанна Рябцева призвала формировать семьи уже в университетах и сделать так, чтобы студенты были уверены в завтрашнем дне.

Год войдет в историю. Наталья Оськина о помощи семьям с детьми и счастье не по указу

В Алтайском крае для семей с детьми введут новые меры поддержки: студентам за рождение ребенка хотят выплачивать по 100 тыс. рублей, а семьям, у которых нет квартиры, – частично компенсировать арендную плату
НОВОСТИОбщество

Алтайский край выплаты

Комментарии 12

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Гость

13:27:33 10-12-2024

А Оськина не озвучила - за чей счет банкет? Повышение рождаемости - это хорошо, а что потом? В учреждениях социально защиты, которыми управляет Оськина- полный бардак: зарплата 25 тысяч! Может стоит наибольший штат социальной защиты - закрыть! во главе с Министерством?

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Бдыщ

16:13:41 10-12-2024

Девчонки! Готов помочь забеременеть! 24/7

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гость

17:31:06 10-12-2024

100 тыс будут выплачивать ежемесячно или одноразово? Если каждый месяц, то все студентки уйдут в академический , бюджет справится?

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гость

18:03:22 10-12-2024

гость (17:31:06 10-12-2024) 100 тыс будут выплачивать ежемесячно или одноразово? Если ка... единовременная

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Жора

09:07:56 11-12-2024

гость (18:03:22 10-12-2024) единовременная... устно

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Гость

18:03:56 10-12-2024

гость (17:31:06 10-12-2024) 100 тыс будут выплачивать ежемесячно или одноразово? Если ка... На всех сил не хватит... 😭

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Гость

18:15:42 10-12-2024

гость (17:31:06 10-12-2024) 100 тыс будут выплачивать ежемесячно или одноразово? Если ка... одноразово, балда

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Гость

18:32:52 10-12-2024

А что бы получить выплату, собери миллион бумажек и не факт, что примут, да?

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Гость

21:34:05 10-12-2024

Вопрос- ОТ КОГО будут беременеть студентки, если в крае демографический кризис???🙄Это первый вопрос. И второй- если студенткам "поравиться" и начнут рожать одного за другим, пока учаться. Во сколько тогда они закончат ВУЗ???😛

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гость

21:35:04 10-12-2024

Обидно, что одноразово, а то работала бы над демографией и работала бы. И приятно, и денежно и никто грубым словом не обзовет, все в соответствии с Законом.

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Жора

08:55:16 11-12-2024

Ещё по пачке палёной гречки выдавать и рождаемость попрёт.

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Жора

08:58:11 11-12-2024

А кто не уверен в завтрашнем дне, тех штрафовать на 100 тыщ.

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