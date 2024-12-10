Беременным студенткам на Алтае будут выплачивать 100 тысяч рублей
Такая мера поддержки – это лишь один из шести разделов краевой программы по повышению рождаемости
10 декабря 2024, 12:20, ИА Амител
В Алтайском крае беременным студенткам будут выплачивать 100 тысяч рублей в рамках реализации региональной программы по повышению рождаемости. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказала министр социальной защиты региона Наталья Оськина.
"Вводятся новые выплаты. Будем поддерживать студентов", – сообщила министр.
Как уточнили amic.ru в краевом Минсоцзащиты, "студентке, срок беременности которой составляет 22 недели, будут выплачивать 100 тысяч рублей".
Стоит отметить, что такая мера – это лишь один из шести разделов краевой программы по повышению рождаемости, направленной на укрепление репродуктивного здоровья, поддержку многодетных, молодых студенческих и работающих семей.
Кроме того, семьи с детьми, рожденными начиная с 1 января 2025 года, смогут рассчитывать на частичную компенсацию стоимости найма жилья. А единовременные региональные выплаты в размере 300 тысяч рублей будут получать семьи при рождении с 1 января 2025 года третьего или последующих детей. Подробности смотрите в нашей "Переговорке".
Ранее депутат Госдумы Жанна Рябцева призвала формировать семьи уже в университетах и сделать так, чтобы студенты были уверены в завтрашнем дне.
13:27:33 10-12-2024
А Оськина не озвучила - за чей счет банкет? Повышение рождаемости - это хорошо, а что потом? В учреждениях социально защиты, которыми управляет Оськина- полный бардак: зарплата 25 тысяч! Может стоит наибольший штат социальной защиты - закрыть! во главе с Министерством?
16:13:41 10-12-2024
Девчонки! Готов помочь забеременеть! 24/7
17:31:06 10-12-2024
100 тыс будут выплачивать ежемесячно или одноразово? Если каждый месяц, то все студентки уйдут в академический , бюджет справится?
18:03:22 10-12-2024
гость (17:31:06 10-12-2024) 100 тыс будут выплачивать ежемесячно или одноразово? Если ка... единовременная
09:07:56 11-12-2024
гость (18:03:22 10-12-2024) единовременная... устно
18:03:56 10-12-2024
гость (17:31:06 10-12-2024) 100 тыс будут выплачивать ежемесячно или одноразово? Если ка... На всех сил не хватит... 😭
18:15:42 10-12-2024
гость (17:31:06 10-12-2024) 100 тыс будут выплачивать ежемесячно или одноразово? Если ка... одноразово, балда
18:32:52 10-12-2024
А что бы получить выплату, собери миллион бумажек и не факт, что примут, да?
21:34:05 10-12-2024
Вопрос- ОТ КОГО будут беременеть студентки, если в крае демографический кризис???🙄Это первый вопрос. И второй- если студенткам "поравиться" и начнут рожать одного за другим, пока учаться. Во сколько тогда они закончат ВУЗ???😛
21:35:04 10-12-2024
Обидно, что одноразово, а то работала бы над демографией и работала бы. И приятно, и денежно и никто грубым словом не обзовет, все в соответствии с Законом.
08:55:16 11-12-2024
Ещё по пачке палёной гречки выдавать и рождаемость попрёт.
08:58:11 11-12-2024
А кто не уверен в завтрашнем дне, тех штрафовать на 100 тыщ.