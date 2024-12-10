Такая мера поддержки – это лишь один из шести разделов краевой программы по повышению рождаемости

10 декабря 2024, 12:20, ИА Амител

Беременная девушка / Фото: unsplash.com / Suhyeon Choi

В Алтайском крае беременным студенткам будут выплачивать 100 тысяч рублей в рамках реализации региональной программы по повышению рождаемости. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказала министр социальной защиты региона Наталья Оськина.

"Вводятся новые выплаты. Будем поддерживать студентов", – сообщила министр.

Как уточнили amic.ru в краевом Минсоцзащиты, "студентке, срок беременности которой составляет 22 недели, будут выплачивать 100 тысяч рублей".

Стоит отметить, что такая мера – это лишь один из шести разделов краевой программы по повышению рождаемости, направленной на укрепление репродуктивного здоровья, поддержку многодетных, молодых студенческих и работающих семей.

Кроме того, семьи с детьми, рожденными начиная с 1 января 2025 года, смогут рассчитывать на частичную компенсацию стоимости найма жилья. А единовременные региональные выплаты в размере 300 тысяч рублей будут получать семьи при рождении с 1 января 2025 года третьего или последующих детей. Подробности смотрите в нашей "Переговорке".

Ранее депутат Госдумы Жанна Рябцева призвала формировать семьи уже в университетах и сделать так, чтобы студенты были уверены в завтрашнем дне.