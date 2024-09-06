Депутат ГД призвала "рожать, рожать и рожать" сразу после школы и не думать о деньгах

Она также отметила, что деньги сегодня уже не стимулируют на создание семьи, нужна просто уверенность в завтрашнем дне

06 сентября 2024, 15:05, ИА Амител

Депутат Госдумы Жанна Рябцева призвала юных россиянок рожать с 18-19 лет, потому что самые лучшие семьи – студенческие. Об этом она заявила в эфире телеканала ОТВ.

"Нужно семьи формировать в институтах – это лучшие семьи, студенческие, которые потом идут по жизни вместе", – подчеркнула Рябцева.

Она также отметила, что деньги сегодня уже не стимулируют на создание семьи и финансовая поддержка от государства уже не нужна. Студенты просто должны быть уверены в завтрашнем дне.

"Сегодня слово "выживать" уже никто не употребляет. Я на заводе в 2001 году получала зарплату курами и майонезом. Сегодня такого нет. Посмотрите, какие зарплаты на предприятиях", – указала депутат.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая призвала рожать по одному ребенку в год всех работников, которые могут. Она же предложила создать одиноким россиянам невыгодные условия для жизни.