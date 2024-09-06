НОВОСТИОбщество

Депутат ГД призвала "рожать, рожать и рожать" сразу после школы и не думать о деньгах

Она также отметила, что деньги сегодня уже не стимулируют на создание семьи, нужна просто уверенность в завтрашнем дне

06 сентября 2024, 15:05, ИА Амител

Депутат Госдумы Жанна Рябцева призвала юных россиянок рожать с 18-19 лет, потому что самые лучшие семьи – студенческие. Об этом она заявила в эфире телеканала ОТВ.

"Нужно семьи формировать в институтах – это лучшие семьи, студенческие, которые потом идут по жизни вместе", – подчеркнула Рябцева.

Она также отметила, что деньги сегодня уже не стимулируют на создание семьи и финансовая поддержка от государства уже не нужна. Студенты просто должны быть уверены в завтрашнем дне.

"Сегодня слово "выживать" уже никто не употребляет. Я на заводе в 2001 году получала зарплату курами и майонезом. Сегодня такого нет. Посмотрите, какие зарплаты на предприятиях", – указала депутат.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая призвала рожать по одному ребенку в год всех работников, которые могут. Она же предложила создать одиноким россиянам невыгодные условия для жизни.

Фото: pxhere.com

Депутат Госдумы предложил ввести налог на бездетность

По его словам, это не наказание, а способ решения проблемы
НОВОСТИОбщество
депутаты инициативы

Комментарии 35

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Гость

15:10:15 06-09-2024

Как это? Не просили же!

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Гость

15:11:58 06-09-2024

Пример покажет?

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Гость

15:14:39 06-09-2024

а студенты где должны воспитывать своих детей, на какие средства кормить, поить и одевать? Если еще и ходить на учебу, то с кем должны быть это время дети и на какие шиши покупать смеси, где 1 баночка стоит около 3 тыс. Сказочники прям...

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Гость

15:40:26 06-09-2024

Гость (15:14:39 06-09-2024) а студенты где должны воспитывать своих детей, на какие сред...
титькой кормить не пробовали?

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Гость

16:06:33 06-09-2024

Гость (15:40:26 06-09-2024) титькой кормить не пробовали?... А студенты на учебу ходить и титьки ребенку отстегнуть должны или как? А может и молока не быть. На ГВ рассчитывать нельзя. Да и с 4 месяцев прикорм. А памперсы покупать?.....

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Гость

16:23:15 06-09-2024

Гость (15:14:39 06-09-2024) а студенты где должны воспитывать своих детей, на какие сред... Депутат же сказала, чтоб рожать и не думать об этом. Вот депутаты не думают - и какую карьеру делают. Мысли преумножают печаль!

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Гость

15:16:59 06-09-2024

Подождите, а как же "государство не просило вас рожать"?

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Гость

15:24:27 06-09-2024

Гость (15:16:59 06-09-2024) Подождите, а как же "государство не просило вас рожать"?... Это другое.. )

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ВВП

15:26:29 06-09-2024

Осень, обострение.

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Гость

15:27:36 06-09-2024

"деньги сегодня уже не стимулируют на создание семьи, нужна просто уверенность в завтрашнем дне"--------- с такими как вы ,в госдуре, никакой уверенности в завтрашнем дне нету... и не пытайтесь своими доходами (в полляма) население осуждать, мол плохо работают...

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Гость

15:31:36 06-09-2024

О чем, Жанна? Заводы, предприятия,работники одно, студенты другое.

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Гость

15:35:20 06-09-2024

А что у самой только двое?

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Гость

15:36:54 06-09-2024

А мне всегда казалось, что самые лучшие семьи это те , где есть любовь.А в каком возрасте создана семья как то не важно. То же и с детьми. Дети должны быть рождены по любви, а не потому что это модно , престижно или потому что депутаты велели

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Гость

15:44:21 06-09-2024

У тётки всего одна дочь и самой 46...
Пусть мужа щи варить учит, а не баб, рожать

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Саня

15:51:46 06-09-2024

вы послушайте ее интервью..не грамотная(курями!) ... несёт полную ахинею. Действительно осеннее слабоумие

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Гость

17:08:15 06-09-2024

Всё она правильно говорит, в 90- ые мы рожали без пособий и материнского капитала. А сейчас, что творится парни не женятся, а девчонки считают, что сами прекрасно без них живём. Семьи перестали создавать. Скоро в России не будет коренных россиян, будут все приезжие.
Депутаты должны об этом говорить, это проблема мирового масштаба. Нужно вернуть налог на бездетность, как в советское время.
Девчонки сперва пусть детей рожают, после получения образования, а потом карьеру строют. Мужья пусть работают, зарабатывают и обеспечивают свои семьи, сейчас проблем с работой нет. Получил образование, иди работай, создай семью.
Парни опомнитесь, вы из внутри Россию убиваете, создавайте семьи, рожайте детей и не по двое, а нужно уже по трое и более. В войну, в 90- ые рожали, а что сейчас, в чём проблема???

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Гость

19:36:59 06-09-2024

Гость (17:08:15 06-09-2024) ВМужья пусть работают, зарабатывают и обеспечивают свои семьи, сейчас проблем с работой нет. Получил образование, иди работай, создай семью.
Парни опомнитесь, вы из внутри Россию убиваете, создавайте семьи, рожайте детей и не по двое, а нужно уже по трое и более.... Отменяйте алименты, или совсем откажемся распространять свой ген.

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Гость

22:27:46 06-09-2024

Гость (19:36:59 06-09-2024) Отменяйте алименты, или совсем откажемся распространять свой... Твой ген даже пьяная старая проститутка не примет. Кому нужен мамкин колокольчик?

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Гость

20:18:09 06-09-2024

Гость (17:08:15 06-09-2024) Всё она правильно говорит, в 90- ые мы рожали без пособий и... В чем проблема? Их много, и одна из основных - потребительское отношение, когда в тебе видят исключительно ресурс и воплотителя своих хотелок, а государство в этом лишь потакает. Раньше не деньги являлись главным критерием и не было столько паразитов, потому и рожали.

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Гость

22:22:13 06-09-2024

Гость (17:08:15 06-09-2024) Всё она правильно говорит, в 90- ые мы рожали без пособий и... в 90-е нас всех обманули! сказали что можно скрестить уже и ежа, и получить до одного метра колючей проволоки...! а если без шуток, то сказали, что можно жить в конвергенции Социализма и Капитализма... и вот на подъёме того обмана, иллюзии, у людей появилась надежда на богатое Капиталистическое будущее!... другими словами - денежное будущее вселило уверенность в завтрашнем... и вот поэтому рожали без пособий и мат капитала...
это уже потом выяснилось, что это иллюзия о скрещивании ужа и ежа!... а сейчас это видно каждому невооружённому образованием глазу.

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Гость

21:13:23 13-09-2024

Гость (17:08:15 06-09-2024) Всё она правильно говорит, в 90- ые мы рожали без пособий и... ну и скольких вы нарожали? И образование, наверное, у них - 9 классов? Тоже, как вы, пишут " вы из внутри Россию убиваете", слово "изнутри" им не ведомо.

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Гость

03:42:03 14-09-2024

Гость (17:08:15 06-09-2024) Всё она правильно говорит, в 90- ые мы рожали без пособий и... не рожали. в детских садах было по 3 ребенка в группе ясельной.рано и многие ребята и девченки ушли из жизни. те кто родил-герои и очень трудно было растить детей. без зарплат ,жилья ,будущего. Аборты аборты и аборты.......

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Гость

16:26:18 06-09-2024

Речь зажигательная, но недодавила немного. Вот еслибы вместо "рожать, рожать и рожать", было бы четыре подряд слова "рожать", то тогда бы все пошли этим заниматься.

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Гость

16:58:46 06-09-2024

Целые народы пришли бы в ужас, если бы узнали, какие мелкие люди властвуют над ними. ©

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Гость

17:02:47 06-09-2024

Остаётся теперь выяснить - А что даёт уверенность в завтрашнем дне!???
И главное! Что даёт эту уверенность?? А что эту уверенность забирает!?...

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Гость

17:15:18 06-09-2024

Сделала себе имидж на разборках с очистительными сооружениями...
Теперь можно и на социальные темы порассуждать...

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Musik

17:21:32 06-09-2024

Вот бы эту тетю с ЭленБез##### на дискурс вывести. Побоище вышло б знатное.

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Гость

18:13:20 06-09-2024

Пока политика государства не измениться, роста рождаемости не будет хоть завалите людей деньгами, действительно нужна вера в будущее и стабильность, это то чего мы лишены, все эти разговоры будет или не будет мобилизация очень противозачаточны, а ещё заблокированный Ютюб вызывает у молодых желание покинуть страну, а не рожать здесь детей.

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Гость

20:28:48 06-09-2024

Какова уверенность в завтрашнем дне, такова и рождаемость! Государство же, лелея олигархов, умывает руки: оно ведь не обязывает обзаводиться потомством тех нищебродов, которым такая "роскошь" не по карману...

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гость

21:47:39 06-09-2024

в 2001 ужО курАми не давали ЗП, деньгами давали.

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Гость

22:51:23 06-09-2024

Всех пустобрюхих или родивших меньше 3х детей, в шею из думы и правительства

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вапваап

01:58:04 07-09-2024

рожать - потому что кто-то сказал рожать)

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Гость

11:10:00 07-09-2024

Мы и так все уверены, что завтрашнее дно достижимо..

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Гость

16:49:06 07-09-2024

бесполезно. в РФ сейчас 30 миллионов славянских детей, это вымирание

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Сергей

13:38:18 13-09-2024

А от какой партии она депутат, её однопартийцы поддерживают? А ещё один депутат сказал, что детей без выдающихся способностей не принимать в вузы, а обучать на рабочие специальности, может и этой депутат её над было в больше рожать, а не в Госдуму избираться

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