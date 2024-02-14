Участие в нацпроекте позволило алтайской компании нарастить выработку на 64%

Итоги шести месяцев участия в "Производительности труда" подвели в компании "Сити Бэйкер"

14 февраля 2024, 13:30, ИА Амител

Компания "Сити Бэйкер" / Фото: ackr22.ru

ООО "Сити Бэйкер" завершило активную фазу реализации нацпроекта по производительности труда. 12 февраля там подвели итоги шестимесячной активной фазы. Работа на предприятии проводилась при поддержке экспертов регионального центра компетенций в сфере повышения производительности труда (РЦК). На мероприятии также присутствовали представители Минэкономразвития Алтайского края.

Что делали на предприятии по нацпроекту?

В качестве пилотного потока выбрали процесс производства ореха со сгущенкой. Совместно с экспертами РЦК рабочая группа предприятия проанализировала текущее состояние потока, выявила места, где происходят основные потери. Для достижения целевого состояния потока сотрудники предприятия произвели перестановку оборудования. А также внедрили систему 5С на рабочих местах и произвели перебалансировку работы операторов.

Каких результатов добились?

Результаты внедрения инструментов бережливого производства на совещании презентовал руководитель проектного офиса предприятия Олег Зайцев. И вот чего удалось добиться:

на 85 % сократилось время протекания процесса;

на 64,7 % увеличилась выработка;

на 87,8 % снизился уровень незавершенного производства.

Такого значительного результата удалось добиться благодаря командной работе, отметил генеральный директор предприятия Аркадий Ануфриев. Он поблагодарил всех сотрудников рабочей группы за проделанную работу.

"Считаю, что мы достигли целевого результата, к которому стремились. И в будущем полученные в рамках проекта знания и навыки мы сможем тиражировать на остальные производственные участки по ключевым потокам", – подчеркнул он.

А руководитель РЦК Александр Вагенлейтер отметил важность дальнейшего развития производственной системы предприятия даже после завершения работы экспертов РЦК, а также пожелал удачи в работе.

Кто принимает участие в нацпроекте?

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.