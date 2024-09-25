Березы в воде и извержение вулкана. Лучшие ландшафтные фото года

Natural Landscape Photography Awards назвал победителей 2024 года

25 сентября 2024, 07:00, ИА Амител

Победители Natural Landscape Photography Awards / Фото: naturallandscapeawards.com

Фотопремия Natural Landscape Photography Awards 2024 подводит итоги, и мир искусства природы вновь восхищается талантами пейзажных фотографов. Победители в этом году продемонстрировали уникальные и захватывающие снимки, которые открывают красоту и величие нашего мира.

Титул "Фотограф года" получил Эндрю Мельзински. Жюри отметило не только мастерство композиций и света, но и чистоту кадра. Конкурс отвергает цифровую обработку и искусственный интеллект, каждую работу жюри тщательно проверяет.

Другие призеры также впечатлили своими работами. Смотрите их в нашей фотоленте.