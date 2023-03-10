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Bershka, Pull&Bear и Zara откроются в России под новыми названиями

Ожидается, что это произойдёт уже в апреле

10 марта 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Магазины одежды Zara, Pull&Bear и Bershka вернутся в Россию под новыми названиями, сообщает Mash

Так, Bershka станет Ecru, Pull&Bear переименуют в DUB, а Zara – в Maag. Сейчас компании набирают 4500 человек персонала, в том числе обзванивают бывших сотрудников.

Открытие торговых точек планируется уже в апреле. Вещи для них будут производить в Турции и Китае.

Комментарии 4

  • В чем здесь подвох, с оригинальным названием работать нельзя, а с новым можно?)
    10 марта, Гость   Ответить
  • А зачем они здесь нужны? Ни один западный "бренд" не занимается производством одежды. Максимум- пришивают китайцам свои этикетки и умножают цену на два. Так зачем нам посредники?
    11 марта, Гость   Ответить
  • Что это за магазины? Типа нашей Мария-ра?
    11 марта, Гость   Ответить
  • Гость, если не ошибаюсь, дизайн одежды идет от этих брендов. Т.е. разрабатывает фасон какая-либо фирма, а отшивают китайцы.
    11 марта, Гость   Ответить
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