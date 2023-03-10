Bershka, Pull&Bear и Zara откроются в России под новыми названиями

Ожидается, что это произойдёт уже в апреле

10 марта 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Магазины одежды Zara, Pull&Bear и Bershka вернутся в Россию под новыми названиями, сообщает Mash.

Так, Bershka станет Ecru, Pull&Bear переименуют в DUB, а Zara – в Maag. Сейчас компании набирают 4500 человек персонала, в том числе обзванивают бывших сотрудников.

Открытие торговых точек планируется уже в апреле. Вещи для них будут производить в Турции и Китае.