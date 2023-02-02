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Магазины Zara и Stradivarius окончательно съехали из барнаульского ТЦ "Галактика"

На их место уже пришли новые арендаторы

02 февраля 2023, 07:15, Антон Дегтярев

Магазины Befree и Kuchenland Home на месте Zara / Фото: Екатерина Смолихина
Магазины Befree и Kuchenland Home на месте Zara / Фото: Екатерина Смолихина

Магазины испанской группы компаний Inditex Zara и Stradivarius покинули торговые площади в барнаульском торговом центре "Галактика". На месте Zara откроются российский масс-маркет одежды Befree и немецкий магазин посуды и товаров для дома Kuchenland Home. А Stradivarius заменит торговая точка сети Love Republic.

В "Галактике" amic.ru рассказали, что с Zara и Stradivarius договоры уже расторгнуты, под новыми названиями в торговом центре они не откроются.

Два других магазина Inditex, Pull & Bear и Bershka, всё ещё остаются закрытыми, их вывески в торговом центре пока не убрали. Как пояснили в ТЦ "Галактика", переговоры с компанией Inditex об их судьбе ещё продолжаются. Новых арендаторов торговый центр на данный момент не ищет.

Магазины компании Inditex закрыты в России уже почти год, с марта 2022-го.

Ранее Forbes сообщал, что Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius снова откроются в России весной 2023 года после ребрендинга. ТАСC пишет, что по предварительным данным Zara будет называться Maag. Руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова рассказала изданию, что коллекция обновлённых магазинов будет разрабатываться специально для России и "может учесть климатические условия (то есть холодные зимы)".

Новое название сетей Stradivarius, Pull & Bear и Bershka пока неизвестно. При этом бренды Massimo Dutti, Oysho и Zara Home полностью ушли из России, под другими наименованиями они не вернутся.

Напомним, что в 2022 году из "Галактики" окончательно съехал и H&M. На его месте открылись флагманский масс-маркет одежды Gloria Jeans и магазин мужской одежды Velaner.

 

Комментарии 9

  • А барнаульская трикотажная фабрика ?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • А где российские бренды? Спасибо конечно Западу что с помощью санкций помогает нам развивать нашу легкую промышленность. Но и торгаши-владельцы ТЦ тоже должны помогать более своим нежели врагу, который объявил нам войну и поставляет оружие чтобы уничтожить русских. Как насчёт более дешевой аренды, например, за счёт более дорогой аренды для западенщины.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Но и торгаши-владельцы ТЦ-- а кто будет владельцу ТЦ компенсировать разницу?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • А барнаульская трикотажная фабрика--- а что она производит? это кто-то покупает?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, вообще я предложил примерную схему: 10 западных компенсируют скидку 1 российскому. Так как понимают что если владелец положит за год такой поддержки российского бизнеса на 2-3 ляма меньше себе в карман - это неприемлемый ущерб. Кстати владельцы ТЦ со своими компаниями наверняка сами зареганы в оффшорах, тем самым вывозят капиталы во вражеские страны.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • заполнить новыми арендаторами будет проблематично, 3000 руб за квадрат аренды дороговато
    02 февраля, Гость   Ответить
  • 10 западных компенсируют скидку 1 российскому- а западные компании согласятся?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • а западные компании согласятся? ---- либо пусть идут лесом, но уже реально, а не мимикрируя / ребрендингируя. Российский рынок - лакомый кусок для западных компаний, со времён тотального открытия оного для Запада, отсутствия запретительных пошлин, вплоть до уничтожения собственной промышленности. Да ВВП искусно использует энергию внешних врагов во благо России, но инерция тезиса либералов "у нас есть нефть-газ, остальное всё купим забугром" всё еще сильна.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Ушли и слава богу. Лишь бы не вернулись..
    02 февраля, Гость   Ответить
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