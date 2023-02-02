Магазины Zara и Stradivarius окончательно съехали из барнаульского ТЦ "Галактика"

На их место уже пришли новые арендаторы

02 февраля 2023, 07:15, Антон Дегтярев

Магазины Befree и Kuchenland Home на месте Zara / Фото: Екатерина Смолихина

Магазины испанской группы компаний Inditex Zara и Stradivarius покинули торговые площади в барнаульском торговом центре "Галактика". На месте Zara откроются российский масс-маркет одежды Befree и немецкий магазин посуды и товаров для дома Kuchenland Home. А Stradivarius заменит торговая точка сети Love Republic.

В "Галактике" amic.ru рассказали, что с Zara и Stradivarius договоры уже расторгнуты, под новыми названиями в торговом центре они не откроются.

Два других магазина Inditex, Pull & Bear и Bershka, всё ещё остаются закрытыми, их вывески в торговом центре пока не убрали. Как пояснили в ТЦ "Галактика", переговоры с компанией Inditex об их судьбе ещё продолжаются. Новых арендаторов торговый центр на данный момент не ищет.

















Магазины в ТЦ "Галактика"

Магазины компании Inditex закрыты в России уже почти год, с марта 2022-го.

Ранее Forbes сообщал, что Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius снова откроются в России весной 2023 года после ребрендинга. ТАСC пишет, что по предварительным данным Zara будет называться Maag. Руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова рассказала изданию, что коллекция обновлённых магазинов будет разрабатываться специально для России и "может учесть климатические условия (то есть холодные зимы)".

Новое название сетей Stradivarius, Pull & Bear и Bershka пока неизвестно. При этом бренды Massimo Dutti, Oysho и Zara Home полностью ушли из России, под другими наименованиями они не вернутся.

Напомним, что в 2022 году из "Галактики" окончательно съехал и H&M. На его месте открылись флагманский масс-маркет одежды Gloria Jeans и магазин мужской одежды Velaner.