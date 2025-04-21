Бесконечное удвоение гигабайтов. Оператор билайн запустил акцию для интернета за городом

Организовать работу и развлечение по сети на даче или в загородном доме теперь очень просто

21 апреля 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2VSb5x8Y8dv

Мужчина работает на природе / Фото: freepik

Российский оператор связи билайн запустил идеальное решение для организации интернета в загородном доме. Это предложение специально создано для тех, кто работает на природе, отдыхает за городом в кругу семьи или наслаждается уединением.

С тарифом "Интернет Live" * от билайна вам не нужно тянуть провода или устанавливать сложное оборудование – просто раздайте интернет со смартфона или подключите сим-карту к Wi-Fi*-роутеру. А чтобы интернета было достаточно, оператор запустил акцию по удвоению гигабайтов: выбираете пакет на 60 или 100 Гб и мобильный интернет будет удваиваться бесплатно ежемесячно.

Дополнительные гигабайты в рамках акции предоставляются навсегда. Просто вносите полную ежемесячную плату за тариф и ловите удвоенные гигабайты в начале каждого следующего месяца. Чтобы вовремя пополнять баланс и не сталкиваться с комиссией, можно подключить автоплатеж в мобильном приложении (12+) билайн – это бесплатно. Так вы сможете быть уверены, что баланс телефона будет своевременно пополнен без дополнительных трат.

В тариф "Интернет Live" уже включены безлимитные опции, за которые не придется платить дополнительно: трафик на онлайн-кинотеатр билайн ТВ – наслаждайтесь фильмами и сериалами без ограничений, слушайте музыку и смотрите видео в популярных сервисах, общайтесь в мессенджерах и делитесь фотографиями в соцсетях. А дополнительная опция "Сервисы Яндекса" позволит их также использовать без расхода основного пакета.

"Для современных пользователей, живущих за городом, надежный интернет играет ключевую роль. Мы это знаем и предлагаем простое, удобное, а главное, выгодное решение, позволяющее не волноваться о трафике не только во время работы, но и отдыха. Теперь обеспечить интернетом за городом даже всю семью стало проще. Не нужно сталкиваться с лишними затратами и сложностями, достаточно перейти на тариф "Интернет Live" от билайна и воспользоваться нашей акцией по удвоению гигабайтов, которая будет вам доступна навсегда", – отметил директор по продуктовому маркетингу билайна Алексей Карев.

* Live ("Лайф"); Wi-Fi ("Вай-Фай")

Фото: freepik

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