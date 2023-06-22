Бесконечные "рельсы" дорожек. Как проходит реконструкция парка "Юбилейный" в Барнауле

В самом большом парке краевой столицы проходит второй этап благоустройства

22 июня 2023, 06:15, ИА Амител





























































































Парк "Юбилейный" в июне 2023 года / Фото: amic.ru

Некогда заброшенный барнаульский парк "Юбилейный" продолжается преображаться. В мае тут начался второй этап благоустройства. Напомним, в прошлом году на территории сделали центральную аллею, установили лавочки, урны и фонари, смонтировали видеонаблюдение, а также отреставрировали визитную карточку "Юбилейного" – вход со стороны улицы Малахова.

В этом году в парке обустраивают велосипедные и беговые дорожки общей протяженностью 3,6 км, новые пешеходные дорожки, а также будет поставлен модульный туалет. Кроме этого, на территории будет посажено еще 250 деревьев и кустов взамен спиленных, в 2022 году было высажено почти 500.

Всего работы по благоустройству парка проведут в четыре этапа. На третьем этапе подрядчик оборудует новые детские площадки, места для выгула собак и целую сеть спортобъектов – для тенниса, бадминтона, волейбола, воркаута, мини-футбола и т.д.

Замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев уточнил, что в 2023 году на благоустройство сразу трёх парков – "Центрального", "Юбилейного" и "Изумрудного" – из федерального, краевого и городского бюджета выделили более 300 млн рублей.

Как выглядит парк "Юбилейный" сейчас, смотрите в нашем фоторепортаже.