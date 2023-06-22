Бесконечные "рельсы" дорожек. Как проходит реконструкция парка "Юбилейный" в Барнауле
В самом большом парке краевой столицы проходит второй этап благоустройства
22 июня 2023, 06:15, ИА Амител
Некогда заброшенный барнаульский парк "Юбилейный" продолжается преображаться. В мае тут начался второй этап благоустройства. Напомним, в прошлом году на территории сделали центральную аллею, установили лавочки, урны и фонари, смонтировали видеонаблюдение, а также отреставрировали визитную карточку "Юбилейного" – вход со стороны улицы Малахова.
В этом году в парке обустраивают велосипедные и беговые дорожки общей протяженностью 3,6 км, новые пешеходные дорожки, а также будет поставлен модульный туалет. Кроме этого, на территории будет посажено еще 250 деревьев и кустов взамен спиленных, в 2022 году было высажено почти 500.
Всего работы по благоустройству парка проведут в четыре этапа. На третьем этапе подрядчик оборудует новые детские площадки, места для выгула собак и целую сеть спортобъектов – для тенниса, бадминтона, волейбола, воркаута, мини-футбола и т.д.
Замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев уточнил, что в 2023 году на благоустройство сразу трёх парков – "Центрального", "Юбилейного" и "Изумрудного" – из федерального, краевого и городского бюджета выделили более 300 млн рублей.
Как выглядит парк "Юбилейный" сейчас, смотрите в нашем фоторепортаже.
09:35:42 22-06-2023
Надеюсь в планах так же корчевывание и прореживание мелколесья и кустарников. Это огромная работа так как сейчас там реально джунгли где не то что с мачете не пройти, даж с бензопилой застрять можно.
12:13:32 22-06-2023
О да) всю центральную часть парка перерыли дорожками, одна на другой)) а мусор свозят на одну неплохую ранее полянку... благо, лесных тропинок в парке еще много, есть где еще погулять как по лесу, в тишине.
15:31:19 22-06-2023
Как там с клещами, кто знает? Травили ли в этом году7
12:34:18 23-06-2023
Надеюсь, что Юбилейный останется тихим лесопарком, где можно погулять и побродить по тропинкам в окружении белок и птиц, а не превратится в ещё один дискотечный "Изумрудный".