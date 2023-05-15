Из барнаульского парка "Юбилейный" убрали обшарпанный киоск
По словам общественников, торговый объект на территорию завёз "якобы какой-то не совсем адекватный предприниматель"
15 мая 2023, 10:47, ИА Амител
В барнаульском парке "Юбилейный" убрали обшарпанный жёлтый киоск, который там нашли в апреле.
Член общественного совета парка Любовь Бельдеева рассказала, что после появления этого объекта совет обратился в мэрию, где узнал, что киоск в парк привезли нелегально по просьбе предпринимателя.
"Это якобы какой-то не совсем адекватный предприниматель был. Знакомые предложили ему утащить киоск, куда он захочет, и он сказал, что отвезти нужно в "Юбилейный". Народу здесь много, а оформит он киоск потом", – цитирует Бельдееву "Банкфакс".
На днях сообщили, что в "Юбилейном" начался второй этап благоустройства.
11:44:46 15-05-2023
А жаль. Блинчиков жареных там точно не хватает. Ну и в принципе точек питания, продажи напитков