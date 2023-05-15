Из барнаульского парка "Юбилейный" убрали обшарпанный киоск

По словам общественников, торговый объект на территорию завёз "якобы какой-то не совсем адекватный предприниматель"

15 мая 2023, 10:47, ИА Амител

Фото: amic.ru

В барнаульском парке "Юбилейный" убрали обшарпанный жёлтый киоск, который там нашли в апреле.

Член общественного совета парка Любовь Бельдеева рассказала, что после появления этого объекта совет обратился в мэрию, где узнал, что киоск в парк привезли нелегально по просьбе предпринимателя.

"Это якобы какой-то не совсем адекватный предприниматель был. Знакомые предложили ему утащить киоск, куда он захочет, и он сказал, что отвезти нужно в "Юбилейный". Народу здесь много, а оформит он киоск потом", – цитирует Бельдееву "Банкфакс".

На днях сообщили, что в "Юбилейном" начался второй этап благоустройства.