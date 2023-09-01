Беспилотник сбили в районе московских Люберец
Предварительно, никто не пострадал
01 сентября 2023, 11:53, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Беспилотник сбили на пути к Москве рядом с Люберцами. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений. На месте работали представители спецслужб.
Собянин выразил благодарность военным за то, что они "не дали испортить нам День знаний".
Ранее сообщалось, что в Воронежской области сбитый дрон рухнул на сельский туалет.
12:14:10 01-09-2023
Ну до Кремля уже не долетают