Беспилотник сбили в районе московских Люберец

Предварительно, никто не пострадал

01 сентября 2023, 11:53, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Беспилотник сбили на пути к Москве рядом с Люберцами. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений. На месте работали представители спецслужб.

Собянин выразил благодарность военным за то, что они "не дали испортить нам День знаний".

Ранее сообщалось, что в Воронежской области сбитый дрон рухнул на сельский туалет.