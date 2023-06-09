НОВОСТИПроисшествия

Беспилотник с взрывчаткой врезался в жилой дом в Воронеже

По предварительным данным, пострадали два человека

09 июня 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: "Раньше всех, ну почти"
Фото: "Раньше всех, ну почти"

В Воронеже беспилотник с взрывчаткой врезался в многоэтажку. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По одной из версий, летательный аппарат мог двигаться в сторону аэродрома Балтимор, но сбился с курса и попал в жилой дом.

В результате взрыва разрушена стена и балкон. Повреждено еще несколько балконов. 

По предварительным данным, пострадали два человека. Подробности уточняются.

Происшествия

Комментарии 2

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Гость

16:43:06 09-06-2023

Если с курса сбился это КНДРовский-импортозамещательский значит был.

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Гость

17:48:36 09-06-2023

Самое главное не поддаваться на провокации

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