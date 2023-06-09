Беспилотник с взрывчаткой врезался в жилой дом в Воронеже

По предварительным данным, пострадали два человека

09 июня 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: "Раньше всех, ну почти"

В Воронеже беспилотник с взрывчаткой врезался в многоэтажку. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По одной из версий, летательный аппарат мог двигаться в сторону аэродрома Балтимор, но сбился с курса и попал в жилой дом.

В результате взрыва разрушена стена и балкон. Повреждено еще несколько балконов.

По предварительным данным, пострадали два человека. Подробности уточняются.