Мощная буря и ливень обрушились на Владивосток

Улицы города затопило, местами возникали проблемы с электричеством

08 июня 2023, 22:10, ИА Амител

Фото из открытых источников

Во Владивостоке 8 июня прошла серьезная буря, которая нанесла городу большой ущерб. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что ветер был такой силы, что срывал стенды, дорожные знаки, валил деревья, рушил крыши зданий.

Также по городу ударил ливень, который затопил улицы города. Местами автомобили уходили в воду по лобовое стекло.

В некоторых районах города наблюдались проблемы с электричеством.