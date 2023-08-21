Беспилотник уничтожили в Подмосковье
Разрушений и пострадавших нет, сообщил Сергей Собянин
21 августа 2023, 13:52, ИА Амител
Фото: кадр из видео
Российские военные уничтожили в Подмосковье украинский дрон, заявило Минобороны.
Вражеский аппарат самолетного типа сбили дежурные силы ПВО над территорией Истринского района.
Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что дрон ликвидировали при попытке подлета к городу. Разрушений и пострадавших нет.
РИА Новости отмечает, что это – уже второй уничтоженный в регионе беспилотник за утро. Первый разбился в Рузском районе.
Напомним, утром 21 августа столичный аэропорт Внуково в целях безопасности ввел ограничения на прием и выпуск самолетов.
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