Беспилотник уничтожили в Подмосковье

Разрушений и пострадавших нет, сообщил Сергей Собянин

21 августа 2023, 13:52, ИА Амител

Фото: кадр из видео

Российские военные уничтожили в Подмосковье украинский дрон, заявило Минобороны.

Вражеский аппарат самолетного типа сбили дежурные силы ПВО над территорией Истринского района.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что дрон ликвидировали при попытке подлета к городу. Разрушений и пострадавших нет.

РИА Новости отмечает, что это – уже второй уничтоженный в регионе беспилотник за утро. Первый разбился в Рузском районе.

Напомним, утром 21 августа столичный аэропорт Внуково в целях безопасности ввел ограничения на прием и выпуск самолетов.