Во Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Меры внедрили "в целях безопасности"
21 августа 2023, 13:23, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Московский аэропорт Внуково утром 21 августа ввел ограничения на прием и выпуск самолетов, пишет РИА Новости.
"В целях безопасности с 06:25 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани", - сообщили в пресс-службе.
В администрации воздушной гавани уточнили, что ограничения временные, а их причины – независящие от аэропорта.
На прошлой неделе в Барнауле более чем на 12 часов задерживали авиарейс в Санкт-Петербург. В ожидании находились почти 200 пассажиров.
13:56:01 21-08-2023
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