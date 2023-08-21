Во Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Меры внедрили "в целях безопасности"

21 августа 2023, 13:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Московский аэропорт Внуково утром 21 августа ввел ограничения на прием и выпуск самолетов, пишет РИА Новости.

"В целях безопасности с 06:25 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани", - сообщили в пресс-службе.

В администрации воздушной гавани уточнили, что ограничения временные, а их причины – независящие от аэропорта.

На прошлой неделе в Барнауле более чем на 12 часов задерживали авиарейс в Санкт-Петербург. В ожидании находились почти 200 пассажиров.