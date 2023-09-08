Беспилотник врезался в Эрмитаж
Летательный аппарат с места происшествия забрали полицейские
08 сентября 2023, 18:45, ИА Амител
Фото: пресс-служба Государственного Эрмитажа
В Санкт-Петербурге беспилотник врезался в здание Эрмитажа. Об этом сообщает портал 78.ru.
Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что летательный аппарат является гражданским и не представляет опасности для окружающих. Предположительно, он врезался в здание Эрмитажа в связи с потерей управления.
Правоохранители изъяли БПЛА, потому что в городе действует запрет на их использование. Хозяина летательного аппарата сейчас ищут.
19:36:16 09-09-2023
Куда не возьми везде бардак.