Беспилотник врезался в Эрмитаж

Летательный аппарат с места происшествия забрали полицейские

08 сентября 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: пресс-служба Государственного Эрмитажа

В Санкт-Петербурге беспилотник врезался в здание Эрмитажа. Об этом сообщает портал 78.ru.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что летательный аппарат является гражданским и не представляет опасности для окружающих. Предположительно, он врезался в здание Эрмитажа в связи с потерей управления.

Правоохранители изъяли БПЛА, потому что в городе действует запрет на их использование. Хозяина летательного аппарата сейчас ищут.