Мощный взрыв прогремел в Ростове-на-Дону. Обновлено

По предварительным данным, взорвался припаркованный автомобиль

07 сентября 2023, 07:58, ИА Амител

Кадр из видео / Baza

В Ростове-на-Дону недалеко от штаба ЮВО прогремел взрыв. Об этом сообщает телеграм-канал Don Mash.

Пользователи в социальных сетях сообщали о том, что слышали звуки нескольких взрывов. Также, по данным ряда источников, говорили о пожаре, который произошел перед ними.

По предварительным данным, взорвался припаркованный автомобиль. В соседних зданиях взрывной волной повыбивало стекла.

На месте работают спецслужбы, подробности уточняются.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что на подлете к городу сбили беспилотник.



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Как сообщает Don Mash, по уточненной информации, были сбиты два беспилотника. Один – на подлете к городу, второй – в черте города. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался.