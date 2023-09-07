Мощный взрыв прогремел в Ростове-на-Дону. Обновлено
По предварительным данным, взорвался припаркованный автомобиль
07 сентября 2023, 07:58, ИА Амител
В Ростове-на-Дону недалеко от штаба ЮВО прогремел взрыв. Об этом сообщает телеграм-канал Don Mash.
Пользователи в социальных сетях сообщали о том, что слышали звуки нескольких взрывов. Также, по данным ряда источников, говорили о пожаре, который произошел перед ними.
По предварительным данным, взорвался припаркованный автомобиль. В соседних зданиях взрывной волной повыбивало стекла.
На месте работают спецслужбы, подробности уточняются.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что на подлете к городу сбили беспилотник.
Обновлено
Как сообщает Don Mash, по уточненной информации, были сбиты два беспилотника. Один – на подлете к городу, второй – в черте города. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался.
08:25:06 07-09-2023
У этого штаба генералы курили с Пригожиным, когда тот на Москву шёл? Где сейчас эти боевые генералы ?
09:40:02 07-09-2023
А в Киеве не было взрывов?