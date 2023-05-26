Беспилотник взорвался в Краснодаре

Ночью местные жители видели, как работает ПВО

26 мая 2023, 10:17, ИА Амител

Кадр из видео / Mash

Взрывы прогремели в Краснодаре. Об этом сообщает ряд телеграм-каналов, информацию подтверждает оперативный штаб.

Ночью местные жители видели, как работает система ПВО. Затем в городе произошли взрывы.

Отмечается, что повреждения в результате происшествия получило здание, в котором располагаются офисы оператора связи.

Пострадавших нет. На месте падения БПЛА работают спецслужбы, пишет Mash.