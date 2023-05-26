Беспилотник взорвался в Краснодаре
Ночью местные жители видели, как работает ПВО
26 мая 2023, 10:17, ИА Амител
Кадр из видео / Mash
Взрывы прогремели в Краснодаре. Об этом сообщает ряд телеграм-каналов, информацию подтверждает оперативный штаб.
Ночью местные жители видели, как работает система ПВО. Затем в городе произошли взрывы.
Отмечается, что повреждения в результате происшествия получило здание, в котором располагаются офисы оператора связи.
Пострадавших нет. На месте падения БПЛА работают спецслужбы, пишет Mash.
10:22:14 26-05-2023
оператора связи --- а российские ракеты по операторам связи на Украине не бьют?
10:32:12 26-05-2023
Гость (10:22:14 26-05-2023) оператора связи --- а российские ракеты по операторам связи ... По башке тебе ракетой не набили еще?
11:10:00 26-05-2023
Гость (10:32:12 26-05-2023) По башке тебе ракетой не набили еще?... Я тебе ответил, модератор не пропустил. Но ты понял, почему
10:42:54 26-05-2023
Количество барнаульцев, мечтающих переехать в Краснодар, немного уменьшилось
10:56:47 26-05-2023
ГОСТЬ (10:42:54 26-05-2023) Количество барнаульцев, мечтающих переехать в Краснодар, нем... И мечтающих в Киев
10:52:17 26-05-2023
немного уменьшилось - да не, подумаешь коптер, кому суждено утонуть не сгорит