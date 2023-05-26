НОВОСТИПроисшествия

Беспилотник взорвался в Краснодаре

Ночью местные жители видели, как работает ПВО

26 мая 2023, 10:17, ИА Амител

Кадр из видео / Mash
Кадр из видео / Mash

Взрывы прогремели в Краснодаре. Об этом сообщает ряд телеграм-каналов, информацию подтверждает оперативный штаб.

Ночью местные жители видели, как работает система ПВО. Затем в городе произошли взрывы.

Отмечается, что повреждения в результате происшествия получило здание, в котором располагаются офисы оператора связи.

Пострадавших нет. На месте падения БПЛА работают спецслужбы, пишет Mash.

Происшествия

Комментарии 6

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Гость

10:22:14 26-05-2023

оператора связи --- а российские ракеты по операторам связи на Украине не бьют?

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Гость

10:32:12 26-05-2023

Гость (10:22:14 26-05-2023) оператора связи --- а российские ракеты по операторам связи ... По башке тебе ракетой не набили еще?

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Гость

11:10:00 26-05-2023

Гость (10:32:12 26-05-2023) По башке тебе ракетой не набили еще?... Я тебе ответил, модератор не пропустил. Но ты понял, почему

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ГОСТЬ

10:42:54 26-05-2023

Количество барнаульцев, мечтающих переехать в Краснодар, немного уменьшилось

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Гость

10:56:47 26-05-2023

ГОСТЬ (10:42:54 26-05-2023) Количество барнаульцев, мечтающих переехать в Краснодар, нем... И мечтающих в Киев

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Гость

10:52:17 26-05-2023

немного уменьшилось - да не, подумаешь коптер, кому суждено утонуть не сгорит

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