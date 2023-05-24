Минобороны: Киев попытался атаковать российский корабль в 140 км от Босфора

"Иван Хурс" не пострадал и продолжает выполнять поставленные задачи

24 мая 2023, 22:40, ИА Амител

Фото: ТАСС

Киев 24 мая попытался атаковать корабль "Иван Хурс" Черноморского флота России с помощью трёх беспилотников. Как сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ, все беспилотники были уничтожены огнём.

Инцидент произошёл в 05:30 в 140 км от пролива Босфор. Корабль в тот момент выполнял задачи по обеспечению безопасности газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турции.

Отмечается, что "Иван Хурс" не пострадал и продолжает выполнять поставленные задачи.

В Минобороны также добавили, что охрану подобных объектов усилили сразу после теракта на "Северных потоках" в сентябре 2022 года.