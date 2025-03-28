Беспилотники атаковали Саратовскую область 28 марта

По предварительным данным, они летели в сторону местной нефтебазы

28 марта 2025, 12:00, ИА Амител

Беспилотный летательный аппарат / Фото: unsplash.com

В небе над Саратовской областью прогремели взрывы, над Энгельсом сработала система ПВО. Предварительно установлено, что украинские беспилотники пытались атаковать местную нефтебазу. Об этом сообщает Shot.

Со слов очевидцев, около 04:05 по местному времени были слышны минимум четыре взрыва и автоматная стрельба. Также жители города заметили яркие вспышки.

Telegram-канал отмечает, что беспилотники могли лететь в сторону местного нефтеперерабатывающего завода.

Ранее об угрозе атаки БПЛА предупреждал губернатор области Роман Бусаргин.

В Росавиации сообщили, что в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты гражданских воздушных судов.

По данным Минобороны, в ночь на 28 марта над Саратовской областью сбили 19 украинских беспилотников. Информации о пострадавших и разрушениях нет.