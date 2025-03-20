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Пожары, разрушения и пострадавшие. 132 беспилотника ВСУ уничтожили над семью регионами РФ

В результате атаки беспилотников на Саратовскую область пострадала женщина

20 марта 2025, 11:50, ИА Амител

Атака беспилотников ВСУ на российские регионы / Фото: Shot
Атака беспилотников ВСУ на российские регионы / Фото: Shot

Российские средства ПВО уничтожили 132 украинских беспилотника в ночь на 20 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

БПЛА сбили над семью регионами страны:

  • 54 – над Саратовской областью;
  • 40 – над Воронежской областью;
  • 22 – над Белгородской областью;
  • 9 – над Ростовской областью;
  • 3 – над Курской областью;
  • 3 – над Республикой Крым;
  • 1 – над Липецкой областью.

В результате атаки беспилотников частично выбиты окна в больнице в Энгельсе в Саратовской области. Пострадала женщина.

"В результате атаки БПЛА частично были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице № 1. Пострадала женщина, сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал в Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

Также повреждения получили два городских детских сада и школа. Детей в зданиях не было, среди сотрудников пострадавших нет. 21 марта занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме.

При падении обломков БПЛА поврежден частный дом в районе Соколовой горы, пострадавших в ходе происшествия нет.

Также Shot ранее сообщал, что в ходе атаки БПЛА произошел пожар на местной нефтебазе. О пострадавших пока неизвестно.

Происшествия Россия Беспилотники

Комментарии 2

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Гость

11:52:53 20-03-2025

А Трамп знает?

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Гость

12:21:48 20-03-2025

Значит мы не бьём, а по нам бьют? Требуем объяснений!

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