Пожары, разрушения и пострадавшие. 132 беспилотника ВСУ уничтожили над семью регионами РФ
В результате атаки беспилотников на Саратовскую область пострадала женщина
20 марта 2025, 11:50, ИА Амител
Российские средства ПВО уничтожили 132 украинских беспилотника в ночь на 20 марта. Об этом сообщает РИА Новости.
БПЛА сбили над семью регионами страны:
- 54 – над Саратовской областью;
- 40 – над Воронежской областью;
- 22 – над Белгородской областью;
- 9 – над Ростовской областью;
- 3 – над Курской областью;
- 3 – над Республикой Крым;
- 1 – над Липецкой областью.
В результате атаки беспилотников частично выбиты окна в больнице в Энгельсе в Саратовской области. Пострадала женщина.
"В результате атаки БПЛА частично были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице № 1. Пострадала женщина, сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал в Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.
Также повреждения получили два городских детских сада и школа. Детей в зданиях не было, среди сотрудников пострадавших нет. 21 марта занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме.
При падении обломков БПЛА поврежден частный дом в районе Соколовой горы, пострадавших в ходе происшествия нет.
Также Shot ранее сообщал, что в ходе атаки БПЛА произошел пожар на местной нефтебазе. О пострадавших пока неизвестно.
11:52:53 20-03-2025
А Трамп знает?
12:21:48 20-03-2025
Значит мы не бьём, а по нам бьют? Требуем объяснений!