Беспилотники для фермеров. В Алтайском крае покажут возможности агродронов

Сфера беспилотной авиации на Алтае активно развивается

19 февраля 2025, 10:34, ИА Амител

Агродрон / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В конце апреля в Алтайском крае соберутся компании, работающие с сельскохозяйственными беспилотниками, чтобы продемонстрировать их возможности в аграрной сфере. Региональный Минсельхоз сообщил о проведении второго авиасалона "АлтайАгроБАС".

Беспилотная авиация в регионе активно развивается: дроны применяют для мониторинга полей и обработки растений, особенно в сложных рельефных условиях. Однако технология пока имеет ограничения: высокая стоимость, низкая производительность по сравнению с традиционной техникой и необходимость обученных операторов. Подробнее о функционале агродронов радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказал председатель краевого Союза фермеров Никита Кожанов.

"Основные направления использования – это либо осмотр полей, либо обработка химическими средствами защиты растений, высокостебельных культур, таких как подсолнечник, кукуруза. На поздних стадиях вегетации, когда высококлиренсный самоходный опрыскиватель уже не может зайти, не повреждая культуру, тогда тоже спасают беспилотники", – пояснил Кожанов.

Если в 2022 году в крае работала лишь одна компания с четырьмя дронами, то сегодня их уже не менее шести, а парк вырос до 20 единиц. В регион также приезжают подрядчики из других субъектов России.

Мероприятие пройдет 23 апреля на полигоне Алтайского аграрного госуниверситета. Участники увидят демонстрационные полеты дронов и новинки отрасли, в том числе импортозамещенные запчасти. Сейчас в России развивается производство комплектующих, и алтайские инженеры уже начали выпускать детали для популярных агродронов.

"Импортные запчасти – очень дорогие. Например, вот у нас Молодежная инженерная школа АГАУ уже начала производство ступицы винтомоторной группы для агродронов известного производителя XAG. А это примерно 50% всех агродронов в мире вообще", – рассказал член оргкомитета авиасалона, помощник ректора Алтайского ГАУ по связям с общественностью Дмитрий Марьин.

Функционал дронов хотят расширять – уже применяют их для уборки снега с полей, а в будущем планируют использовать для борьбы с саранчой. Власти также обсуждают упрощение регистрации и процедуры вылета агродронов, чтобы сделать их эксплуатацию доступнее для фермеров.