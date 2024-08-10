Дроны не оставляют колеи. Что делают беспилотники в алтайском сельском хозяйстве?

АГАУ стал опорным центром федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем"

10 августа 2024, 07:00, ИА Амител

Cельскохозяйственный дронов / Фото: АГАУ

В Алтайском государственном Аграрном университете с 2021 года существует летная школа, в которой обучают пилотов сельскохозяйственных дронов. Что умеют агродроны, как их используют в Алтайском крае, и почему фермеры все еще с осторожностью относятся к беспилотникам, "Атмосфере" рассказал преподаватель летной школы, младший научный сотрудник АГАУ и генеральный директор компании "ХИЗАРА" Алексей Ковалев.

Почему алтайские фермеры склоняются к традиционным технологиям?

- Алексей Сергеевич, когда вы стали заниматься дронами?

- С момента появления идеи до сегодняшнего дня прошло уже два года.

- Совсем немного.

- Так и это направление начало развиваться не так давно. Помните, в ноябре 2022 года президент сказал, что надо учить [пилотов], заводы строить, какие-то свои дроны собирать? Мы с группой моих товарищей решили, что появилась новая ниша, в которой можно поработать. В ноябре 2022 года мы объединились, четыре товарища, и решили: давайте вложимся в эту тему, нам показалось, что это перспективный бизнес. И в результате мы эту нишу заняли.

У нас не было в планах ехать так далеко. Мы сами из Москвы, но сейчас все наши дела переносим на Алтай. В центральной полосе России дроны уже давно летали, с 2008 года, и все там давно знают, что агродроны выполняют весь перечень работ. До Урала это все как-то развивалось, а за Урал как-то осторожно переходило. В европейской части России очень большой рынок и можно было в него вступить одним из игроков.

Мы нашли клиентов в Тульской области, а в феврале 2023 года прилетели первые дроны с Украины и небо закрыли. Закрыли его сначала в приграничной полосе, потом в Москве и Московской области, в Твери и все дальше, дальше. И было принято решение выбрать такой регион, в котором можно будет поработать, и в котором в прогнозе небо не закроют. Посмотрели, где еще у нас есть аграрный край? Это Алтай, по количеству посевных земель на первом месте. В прошлом году мы сюда приехали, и так здесь зародилась дроносфера.

- А кто вы по образованию, чем раньше занимались?

- Я по образованию эколог, окончил Московский государственный гуманитарный университет. Мы там проходили защиту окружающей среды, химическую защиту растений, химию, физику и так далее. В общем, то, чем я сейчас занимаюсь, это по моему профильному образованию. 15 лет я работал в банках на разных должностях.

В прошлом году мы на Алтае занимались обработкой, присматривались и поняли, что эта индустрия [дронов] находится здесь в зачаточном состоянии и надо все это развивать, показывать. Повторюсь, в центральной полосе никто не задает вопросов, там все знают: дроны работают. Здесь надо всем показать, доказать, провести какие-то исследования, выступить на форумах. Почему так происходит, знаете?

- Наверное, потому что далеко от Москвы, всегда все моды у нас идут с запада на восток.

- Не совсем так. В центральной полосе два-три урожая снимают, цена ошибки очень маленькая. Если дрон не сработает, покроем следующим урожаем. Здесь один урожай, резко континентальный климат, непонятно, какая погода, температура. Все фермеры каждый день рискуют остаться без урожая. Вот недавно был град, дождь, ветер – от такого ветра ложится весь урожай, и все рискуют. Все знают, что дрон работает, но есть риск, что не сработает, фермер потеряет период обработки и не сможет восстановить потери. И люди склоняются к традиционным технологиям, потому что они уже 15 – 20 лет на них работают и получают результаты.

Алексей Ковалев / Фото: предоставлено "Атмосфере"

Дрону нужно определить, в каких границах он будет летать

- Что вас привело в аграрный университет?

- В прошлом году, когда я закончил здесь сезон, думал, чем мне дальше заниматься? И я решил, наверное, в Москве будет интересно мой опыт описать в какой-то брошюре, чтобы другие дронщики, которые тоже начинают с нуля, не наступили на те же грабли, что я.

В прошлом году москвичи в Алтайском крае снимали целый сериал про дроны для студентов, заказчиком был Алтайский аграрный университет. И я пошел в тот университет, который это снимал, и говорю: я готов написать учебное пособие. Там сначала удивились, потом пригласили каких-то профессоров, они послушали и сказали: да, он говорит в тему, это можно описать. В итоге я получил президентский грант, описал то, что я делал, и это вылилось в программу обучения, которая сейчас свободно распространяется в интернете. В Алтайском аграрном университете увидели мою работу и предложили мне преподавать у них в летной школе, учить курсантов.

- Недавно была новость о том, что АГАУ стал опорным центром федерального проекты "Кадры для беспилотных авиационных систем". Что это даст вузу и сельскому хозяйству края?

- Мы к этому долго шли, готовились почти год. Что это даст? Сейчас от фермеров поступают запросы не просто приехать и обработать поле. Фермеры начинают сами покупать дроны, они ломаются, их нужно ремонтировать. И фермеры не хотят их возить в сервис, а хотят, чтобы у них были свои ремонтники. Их нужно научить. Мы попробовали – все ремонтируется. И теперь будем учить этому механизаторов. Дроны ломаются не потому, что они плохие, а потому что есть ошибки в управлении ими.

- В летной школе учатся студенты АГАУ или все желающие?

- Любой человек старше 18 лет может подать заявку, оплатить и учиться. Обучение проходит три недели. Из этого времени пять дней моих, я обучаю правильно делать разметку и показываю, как работать в поле.

- Что такое разметка?

- Дрону нужно определить, в каких границах он будет летать. Можно летать в ручном режиме, но это неэффективно, обработаешь три гектара. А в автоматическом режиме – 300 – 500 гектаров. Поэтому программируешь, чтобы дрон летал по заданному маршруту и не столкнулся с ветками деревьев, столбами, ЛЭП и не повредился.

- Спрос на обучение высокий?

- Летная школа в АГАУ действует с 2021 года. Но до конца 2023 года там учили по программам для дронов массой менее 30 килограммов. Это маленькие дроны с баками на пять – десять литров. С января этого года мы сделали программу для дронов массой больше 30 килограммов. И вот по этой программе первая группа была семь человек, вторая – 10 человек, а в третью группу записались уже 18 человек. И на сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь все группы расписаны. К нам приезжают учиться из Ростовской области, из Краснодарского края, из Иркутской области, с Дальнего Востока. Они у нас обучаются, а потом учат пилотов в своих регионах.

Фото: АГАУ

Только пахать не умеет

- А что умеет агродрон?

- Практически все, не умеет только пахать. Может вести посев, вносить средства защиты растений и в дальнейшем оказывать помощь в наблюдении за их состоянием. В Алтайском крае в прошлом году при помощи дронов распыляли инсектициды – уничтожали гусениц, саранчу. Еще делали десикацию – химическое обезвоживание растений. Например, подсолнечник убирают, когда он высыхает, это происходит после того, как ударят морозы. Все так делают и одновременно везут урожай на элеватор, цена падает. Это рынок. Проводя десикацию, мы вносим специальный препарат, подсолнечник высыхает без вреда для семечек тогда, когда это надо фермеру. В итоге можно продать дороже.

В этом году в июне компании, которые занимаются агродронами, вносили гербициды, делали химическую прополку полей. В прошлом году было совсем мало таких заказов, но фермеры увидели, что дроны в этом деле тоже эффективны, и стали заказывать.

В этом году мы также стали совместно с АГАУ проводить исследования, чтобы доказать эффективность применения дронов в сельском хозяйстве. Вроде бы и так все понятно, но научных обоснований эффективности нет. Три исследования уже провели, результаты будут в конце года.

Все зависит от нормы вылива

- Как развивается это направление бизнеса в Алтайском крае?

- В прошло году было четыре компании, 17 дронов. В этом году уже 17 компаний и у них больше 100 дронов.

- Какие дроны применяются для обработки полей?

- Это большие дроны, которые могут взять 50 литров жидкой химии или 90 килограммов сыпучих веществ.

- И на какую площадь этого хватает?

- Все зависит от нормы вылива. Если речь идет о гербицидах, то один дрон за час 50 литрами может обработать 25 гектаров. Если делают инсектицид или десикацию, где норма вылива меньше, - 35 гектаров в час. Так что один дрон за сутки может обработать 300 гектаров. Главное, чтобы поле такое было. Если переезжать с места на место, много времени тратится на дорогу, погрузку и разгрузку.

Свадьба на колесах

- Могут ли в перспективе агродроны заменить традиционные опрыскиватели?

- Это не нужно. Вот смотрите: фермеры в прошлом – позапрошлом году, когда цены на зерно были очень высокие, купили дорогую технику, срок амортизации у нее 10 лет. Зачем им ее менять? Дроны берут в помощь.

Вот в одном хозяйстве очень хорошая дорогая техника. Но подсолнечник вымахал такой высоты, что технологическая колея делается не только под колесами, но и под бампером. Машина идет и все валит. И в хозяйстве приняли решение взять дроны, потому что они летают и технологической колеи не оставляют.

Еще один момент – вода. В степной зоне воды нет ни у кого, она либо на водокачках, либо у пожарных. Классические опрыскиватели поливают 100 – 200 литров на гектар. Представляете, поле 300 гектаров? Дроны потратят два куба – 2000 литров воды. А опрыскиватели – 60 кубов. Знаете, как в опрыскиватели вода наливается? Приезжает КАМАЗ с цистерной, в ней 12 кубов, следом едет второй, а третий заправляется водой. На один опрыскиватель – три КАМАЗа с водой. Считаем: человек на опрыскивателе, три водителя, агроном, охранник и повар – семь человек. И это на Алтае называется свадьба.

У дронщиков как происходит? На один дрон – один человек. Нам ставят бочку с водой и дают агронома, он разводит химию. И все.

Земли на Алтае всем дронщикам хватит

- Сколько площадей сейчас в крае обрабатывается дронами?

- Я думаю, тысяч 300 гектаров. А всего у нас посевных площадей где-то 5,5 миллионов гектаров. Получается примерно 5,5 процента. Если в следующем году будет в два раза больше дронов, будет обрабатываться 10 процентов площадей.

Но на самом деле считается не так. Вы инсектицид сделали, гусеницу убили, колеи нигде нет. И вас на это же поле вызывают на десикацию. Потому что какой смысл загонять технику и оставлять колею? И получается, что обрабатывается не 300 тысяч гектаров земли, а 150.

На Алтае это направление пока находится в зачаточном состоянии. И даже если будет не в два, а в четыре раза больше дронов – земли на всех хватит.

- В прошлом году вышло постановление правительства с перечнем 12 экспериментальных регионов по использованию агродронов, и Алтайский край вошел в этот список. Что это реально дает?

- Мы теперь можем открывать небо в упрощенном режиме. Когда не было этого постановления, чтобы полетать над любым хозяйством нужно было ждать разрешения Росавиации минимум три дня. Сейчас мы отправляем данные через специальную программу “Небосвод”, она у каждого дронщика на телефоне установлена, и через три часа получаем разрешение.

Беседовал Дмитрий Негреев.