Информации о пострадавших и разрушениях пока нет

28 апреля 2025, 07:28, ИА Амител

Огонь / Фото: Guido Jansen / unsplash.com

Брянская область подверглась атаке беспилотников ВСУ в ночь на 28 апреля. Над регионом работают системы ПВО. Об этом сообщает Shot.

Со слов жителей Брянска, в Володарском районе раздалось от двух до четырех взрывов и были видны вспышки. Кроме того, в Советском районе Брянска горожане насчитали от 10 до 15 взрывов, которые начались примерно в 01:40. Как утверждают очевидцы, в результате атаки на Красноармейской улице загорелось несколько автомобилей, а на Московской улице вспыхнул жилой дом.

Кроме того, взрывы и звук мотора услышали в небе над городами Новозыбков и Клинцы.

Губернатор области Александр Богомаз заявил, что системы ПВО отражают атаку беспилотников на регион. В данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.