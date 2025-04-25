О массовом налете летательных аппаратов сообщили жители Республики Крым и Ивановской области

25 апреля 2025, 09:45, ИА Амител

Беспилотный летательный аппарат / Фото: unsplash.com

Украинские беспилотники атаковали регионы России в ночь на 25 апреля. Со слов очевидцев, несколько мощных взрывов прогремело в Республике Крым и Ивановской области. Об этом сообщает Shot.

Жители Республики Крым рассказали о многочисленных взрывах и звуках работы систем ПВО. По предварительным данным, сбито более десятка воздушных целей. Как утверждают очевидцы, после полуночи громкие взрывы были слышны в районе Евпатории, Ялты, Феодосии, Бахчисарая и города Саки. Последствий атаки на земле пока не зафиксировано. Официальной информации о произошедшем еще нет.

Кроме того, беспилотники снова попытались атаковать город Шуя в Ивановской области. Местные жители сообщили о нескольких мощных взрывах над городом и работе тревожной сирены. Городская администрация призывает граждан укрыться в безопасных местах. Ранее ВСУ уже пытались атаковать Шую 16 и 17 апреля. Тогда в регионе отменили занятия в школах, а в результате одного из налетов пострадали два человека.

Напомним, после атаки беспилотников на Белгородскую область в селе Сухово полностью сгорел храмовый комплекс "Новый Иерусалим". Со слов сельчан, внутри храма находились четыре человека. По предварительным данным, никто из них не пострадал.