Трое местных жителей получили ранения

30 апреля 2025, 07:45, ИА Амител

Огонь / Фото: Guido Jansen / unsplash.com

В ночь на 30 апреля украинские БПЛА атаковали город Рыльск Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В результате налета повреждения получили три многоквартирных дома, у одного из которых загорелась кровля, а также частный дом и здание детского сада.

Трое местных жителей пострадали: 45-летнего мужчину и 21-летнюю девушку задело осколками разбитых стекол. Их госпитализировали с резано-ушибленными ранениями головы, верхних и нижних конечностей. 50-летний местный житель отказался от госпитализации. Врачи обработали у него поверхностные резаные раны руки и ноги.

На месте происшествия работает глава района и оперативные службы. Информацию о последствиях атак уточняют.

Напомним, массированная атака БПЛА пришлась на Курскую область вечером 28 апреля. Тогда над территорией региона сбили 40 летательных аппаратов. Всего силы ПВО уничтожили над российскими регионами 51 беспилотник с 20:20 до 23:00 по московскому времени.