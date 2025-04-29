40 из них ликвидировали над территорией Курской области

29 апреля 2025, 07:27, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

Российские силы ПВО уничтожили 51 беспилотный летательный аппарат с 20:20 до 23:00 по московскому времени. Самая масштабная атака дронов ВСУ пришлась на Курскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

40 беспилотников сбили над территорией Курской области, пять – над Орловской областью, два – над Республикой Крым и один – над Белгородской областью. Кроме того, три дрона ликвидировали над акваторией Черного моря.

Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

Напомним, за вечер 27 апреля и ночь 28 апреля над четырьмя российскими регионами уничтожили 115 украинских БПЛА самолетного типа, 102 из них – над территорией Брянской области. В ходе атаки беспилотников на регион погиб местный житель, также ранения получила одна женщина.