Над регионами России сбили 51 дрон ВСУ почти за три часа
40 из них ликвидировали над территорией Курской области
29 апреля 2025, 07:27, ИА Амител
Российские силы ПВО уничтожили 51 беспилотный летательный аппарат с 20:20 до 23:00 по московскому времени. Самая масштабная атака дронов ВСУ пришлась на Курскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
40 беспилотников сбили над территорией Курской области, пять – над Орловской областью, два – над Республикой Крым и один – над Белгородской областью. Кроме того, три дрона ликвидировали над акваторией Черного моря.
Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.
Напомним, за вечер 27 апреля и ночь 28 апреля над четырьмя российскими регионами уничтожили 115 украинских БПЛА самолетного типа, 102 из них – над территорией Брянской области. В ходе атаки беспилотников на регион погиб местный житель, также ранения получила одна женщина.
09:41:08 29-04-2025
Пока мы адекватно не будем отвечать украинским нацистам,они не перестанут атаковывать наши гражданские объекты с мирным населением.Это же потомки бандеровцев,,методам ,которых касались даже сами немцы в ВОВ.А клин ,как известно вышибается клином,пора нашему руководству это понять,а не быть какими то гуманитариям -это жестокая война всего Запада против нас.