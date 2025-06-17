Как сообщают очевидцы, налеты произошли в Липецкой и Тамбовской областях, а также в Московском регионе

17 июня 2025, 08:30, ИА Амител

Взрывы в Тамбовской области / Фото: Shot

В ночь на 17 июня беспилотники ВСУ попытались атаковать три российских региона: Липецкую и Тамбовскую области, а также Московский регион. Об этом сообщает Shot.

О налете украинских дронов первыми сообщили жители липецкого города Елец. С их слов, после 23:50 несколько раз звучала тревожная сирена, а в небе были слышны характерные звуки пролета беспилотников. В регионе объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА.

О сильных взрывах и активной работе ПВО после 01:40 по местному времени также проинформировали жители Тамбова и Котовска. По предварительным данным, над Тамбовской областью уже сбили несколько воздушных целей.

Кроме того, очевидцы писали Shot о нескольких взрывах в Московской области. Позже о ликвидации двух БПЛА, летящих на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

По данным Росавиации, для обеспечения безопасности полетов ограничения ввели в нескольких аэропортах страны. Временно не выпускают и не принимают самолеты воздушные гавани в Калуге, Тамбове и Нижнем Новгороде.