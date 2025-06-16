Местные жители сообщают о взрывах и вспышках в небе

16 июня 2025, 07:20, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

В ночь на 16 июня над Орлом прогремело более десятка взрывов. Кроме того, очевидцы заметили в небе яркие вспышки. По предварительным данным, город атаковали беспилотники ВСУ. Об этом сообщает Shot.

По информации Telegram-канала, система ПВО сработала в районе местной нефтебазы.

Как рассказали местные жители, в небе над городом раздалось не менее 13 взрывов. Также, со слов очевидцев, перед этим был слышен звук пролетающего беспилотника в Заводском районе.

Официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.

Накануне украинские БПЛА атаковали город Елабуга в Республике Татарстан. По официальным данным, в результате налета погибли два человека, еще 13 получили ранения.