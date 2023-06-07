Беспилотное такси в тестовом режиме запустили в Москве
Заказать необычную машину можно через приложение
07 июня 2023, 20:42, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В московском районе Ясенево в тестовом режиме запустили работу беспилотного такси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Машины, управляемые искусственным интеллектом, будут работать на маршруте с семи часов утра до часу ночи.
Заказать необычный автомобиль можно при помощи приложения.
В целях безопасности автопилоту пока будет помогать дежурный водитель, который находится в машине во время поездки.
21:31:19 07-06-2023
Зашибись! Беспилотное такси с водителем)
09:02:30 08-06-2023
Всё большое количество человеческого ресурса направляется на разработку роботов и искусственного интеллекта, но (в отличие от глобальных сценаристов) мало кто понимает сколько в итоге людей это оставит без работы, да и вообще все больше людей становится лишними. Кроме золотого миллиарда конечно)