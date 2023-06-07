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Беспилотное такси в тестовом режиме запустили в Москве

Заказать необычную машину можно через приложение

07 июня 2023, 20:42, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В московском районе Ясенево в тестовом режиме запустили работу беспилотного такси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Машины, управляемые искусственным интеллектом, будут работать на маршруте с семи часов утра до часу ночи. 

Заказать необычный автомобиль можно при помощи приложения.

В целях безопасности автопилоту пока будет помогать дежурный водитель, который находится в машине во время поездки.

Комментарии 2

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Гость

21:31:19 07-06-2023

Зашибись! Беспилотное такси с водителем)

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Гость

09:02:30 08-06-2023

Всё большое количество человеческого ресурса направляется на разработку роботов и искусственного интеллекта, но (в отличие от глобальных сценаристов) мало кто понимает сколько в итоге людей это оставит без работы, да и вообще все больше людей становится лишними. Кроме золотого миллиарда конечно)

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