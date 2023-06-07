Беспилотное такси в тестовом режиме запустили в Москве

Заказать необычную машину можно через приложение

07 июня 2023, 20:42, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В московском районе Ясенево в тестовом режиме запустили работу беспилотного такси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Машины, управляемые искусственным интеллектом, будут работать на маршруте с семи часов утра до часу ночи.

Заказать необычный автомобиль можно при помощи приложения.

В целях безопасности автопилоту пока будет помогать дежурный водитель, который находится в машине во время поездки.