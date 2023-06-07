В Алтайском крае выбрали общественные места, которые отремонтируют в 2024 году
Власти реализуют 55 проектов в 42 населенных пунктах
07 июня 2023, 06:30, ИА Амител
В Алтайском крае завершилось голосование в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" за проекты благоустройства. Об этом рассказал глава региона Виктор Томенко.
Он отметил, что всего в голосовании на территории края поучаствовали 155 тысяч человек. В 2024 году реализуют 55 проектов в 42 населенных пунктах.
В Барнауле чаще всего голосовали за парк им. В.И. Ленина и парк "Юбилейный", в Бийске благоустроят парк "Победы" и сквер "Молодежный", в Новоалтайске работы проведут по улице Космонавтов и в сквере "Лес Победы".
Также губернатор рассказал о том, какие проекты реализуют в Алейске, Рубцовске, Заринске и других населенных пунктах.
11:10:13 07-06-2023
В проекте парка "Юбилейного" не видно парковочных мест для авто? Или посетители смогут добраться до "Юбилейного" только пешком??? В парке запланированно множество разных "зон досуга" с общим примерным количеством 500 - 700 человек. После недавней (2022 года) реконструкции парка "Юбилейного", посетители парка приезжают до парка и паркуют свои авто хаотично в кустах или под деревьями. А так же подходы (улицы) ведущие к парку все "разбитые". Один подход только имеет ровное покрытие асфальтом - со стороны ул. Малахова
11:53:36 07-06-2023
Пешочком и на общест. Транспорте.
12:39:00 07-06-2023
С Победой парк им.Ленина!