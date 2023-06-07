В Алтайском крае выбрали общественные места, которые отремонтируют в 2024 году

Власти реализуют 55 проектов в 42 населенных пунктах

07 июня 2023, 06:30, ИА Амител

























Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

В Алтайском крае завершилось голосование в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" за проекты благоустройства. Об этом рассказал глава региона Виктор Томенко.

Он отметил, что всего в голосовании на территории края поучаствовали 155 тысяч человек. В 2024 году реализуют 55 проектов в 42 населенных пунктах.

В Барнауле чаще всего голосовали за парк им. В.И. Ленина и парк "Юбилейный", в Бийске благоустроят парк "Победы" и сквер "Молодежный", в Новоалтайске работы проведут по улице Космонавтов и в сквере "Лес Победы".

Также губернатор рассказал о том, какие проекты реализуют в Алейске, Рубцовске, Заринске и других населенных пунктах.