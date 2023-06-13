Беспилотные КамАЗы начнут возить грузы между Москвой и Петербургом

Пока в тестовом режиме

13 июня 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: kamaz.ru

Первые беспилотные грузовики КамАЗ уже с 14 июня начнут перевозить грузы по трассе М-11 Москва – Петербург, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

В проекте "Беспилотные логистические коридоры" участвуют крупнейшие перевозчики. Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках "программы экспериментального правового режима".

Таким образом, в этом году перевозки будут осуществляться на М-11 в тестовом режиме. Переход на штатный режим, как сообщалось ранее, запланирован на 2024 год.