Беспилотные КамАЗы начнут возить грузы между Москвой и Петербургом
Пока в тестовом режиме
13 июня 2023, 16:30, ИА Амител
Фото: kamaz.ru
Первые беспилотные грузовики КамАЗ уже с 14 июня начнут перевозить грузы по трассе М-11 Москва – Петербург, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса.
В проекте "Беспилотные логистические коридоры" участвуют крупнейшие перевозчики. Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках "программы экспериментального правового режима".
Таким образом, в этом году перевозки будут осуществляться на М-11 в тестовом режиме. Переход на штатный режим, как сообщалось ранее, запланирован на 2024 год.
16:32:33 13-06-2023
Это сколько ж водил под сокращение пойдет?
17:11:07 13-06-2023
Заголовок выглядит больше как угроза, чем позитивная новость. КамАЗ - сам по себе страшная техника, а с искусственным интеллектом, вообще всадник апокалипсиса
11:15:23 14-06-2023
Не дай бог!!