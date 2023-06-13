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Беспилотные КамАЗы начнут возить грузы между Москвой и Петербургом

Пока в тестовом режиме

13 июня 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: kamaz.ru
Фото: kamaz.ru

Первые беспилотные грузовики КамАЗ уже с 14 июня начнут перевозить грузы по трассе М-11 Москва – Петербург, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

В проекте "Беспилотные логистические коридоры" участвуют крупнейшие перевозчики. Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках "программы экспериментального правового режима".

Таким образом, в этом году перевозки будут осуществляться на М-11 в тестовом режиме. Переход на штатный режим, как сообщалось ранее, запланирован на 2024 год.

Транспорт

Комментарии 3

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Гость

16:32:33 13-06-2023

Это сколько ж водил под сокращение пойдет?

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Гость

17:11:07 13-06-2023

Заголовок выглядит больше как угроза, чем позитивная новость. КамАЗ - сам по себе страшная техника, а с искусственным интеллектом, вообще всадник апокалипсиса

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Гость

11:15:23 14-06-2023

Не дай бог!!

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