Бесплатно всем новым пользователям: билайн дарит 250 Гб на месяц в своем облаке

При работе с хранилищем данные из пакета услуг связи расходоваться не будут

09 ноября 2023, 10:15, ИА Амител erid: LatgBtsJr

Облачное хранилище / Фото: kjpargeter / freepik.com

Мобильный оператор билайн дарит всем новым пользователям своего облака месяц использования 250 Гб хранилища абсолютно бесплатно и без ограничений. Предложение будет действовать до 5 декабря 2023 года.

Облако билайн – это простая авторизация по номеру телефона, отсутствие рекламы в сервисе и удобная оплата услуг прямо с баланса оператора. Это место, в котором все фотографии и видео хранятся в оригинальном качестве, что немаловажно для любителей цифровой фотографии.

Облако также заботится о сохранении интернет-трафика клиентов: при работе с сервисом данные не расходуются из пакетов услуг связи. Кроме того, в мобильном приложении сервиса и на сайте cloudbeeline.ru* есть инструменты для легкой миграции с Dropbox* и Google Drive*.

Простота и удобство использования, надежность хранения данных и возможность доступа с любого устройства, имеющего подключение к интернету, делают облако билайн привлекательным выбором для пользователей облачных хранилищ данных.

Как всегда, сервис предоставляет 5 Гб облачного пространства бесплатно всем клиентам билайна по умолчанию.

Для расширения хранилища и оплаты подписки не потребуется дополнительных усилий – деньги будут списаны прямо с баланса телефона: 250 Гб за 150 руб/месяц, 500 Гб за 240 руб/месяц и 1 Тб за 360 руб/месяц.

А для тех, кто готов оплатить услугу на год вперед, предусмотрена скидка 50%, благодаря чему подписка на самый вместительный тариф в 1 Тб будет стоить всего 2160 руб. в год.

Оператор также заботится о безопасности персональных данных своих клиентов. Все данные в облаке хранятся в зашифрованном виде, а инфраструктура сервиса размещена на территории Российской Федерации, что гарантирует соответствие действующему законодательству.

Правила проведения акции и условия предоставления услуги облачного хранения данных доступны на сайте cloudbeeline.ru.

*Dropbox ("Дропбокс"); Google Drive ("Гугл Драйв"); cloudbeeline.ru ("клаудбилайн.ру").

www.beeline.ru

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