Бесплатную рассрочку в России могут ограничить

ЦБ планирует ввести лимит на сумму покупок для ограничения роста долговой нагрузки заемщиков

14 февраля 2024, 08:44, ИА Амител

Покупка в магазине / Фото: pxhere.com

Банк России рассматривает возможность ввести предельную сумму бесплатной рассрочки, которую предоставляют сервисы BNPL (Buy Now, Pay Later – "Покупай сейчас, плати потом"). Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя регулятора.

По его данным, эту и другие идеи регулирования сегмента рассрочки Центробанк обсуждает с участниками рынка. Разработать соответствующие поправки в законодательство планируется к 1 июня.

Так, для сервисов бесплатной рассрочки ЦБ допускает введение лимита на сумму покупок ради ограничения роста долговой нагрузки заемщиков.

Представитель Банка России не уточнил, о какой пороговой сумме рассрочки может идти речь, но допустил, что при ее превышении BNPL-сервису придется передавать информацию о клиенте в Бюро кредитных историй. В то же время в "Тинькофф" изданию сообщили, что обсуждается диапазон 60-80 тысяч рублей.