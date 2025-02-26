Бесплатные блины и сжигание необычных чучел. Парк "Лесная сказка" зовет на Масленицу
Будут масленичные песни и хороводы, ярмарка декоративно-прикладного искусства, традиционные игры и забавы
26 февраля 2025, 11:31, ИА Амител
В воскресенье, 2 марта, в барнаульском парке "Лесная сказка" с 12:00 до 14:00 пройдет празднование Масленицы, сообщают на странице зоны отдыха во "ВКонтакте".
"Первые 300 посетителей получат бесплатные блины", – рассказали организаторы мероприятия.
Будут масленичные песни и хороводы, ярмарка декоративно-прикладного искусства, традиционные игры и забавы.
Также пройдет конкурс на лучшее чучело Масленицы. К участию приглашаются все желающие.
"Для участия в конкурсе необходимо изготовить чучело, которое будет отвечать следующим критериям: высота не менее 1,5 метра, должно быть веселым и позитивным, изготовлено из натуральных материалов, которые при горении не дают едкий запах, черный дым и копоть. Должна быть предусмотрена возможность установки чучела на площадке (крестовина, подставка) или в сугроб. Основными критериями оценки послужат: яркая самобытность и необычный подход к изготовлению чучела, создание чучела в соответствии с традициями (например, оно должно быть без лица)", – говорится в требованиях.
11:45:10 26-02-2025
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12:10:24 26-02-2025
Гость (11:45:10 26-02-2025) Обидно будет если 301й придёшь ... с субботы занимай очередь!