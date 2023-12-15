Бесплатные курсы для беременных предложили создать на "Госуслугах"
В специальном разделе могут быть видеолекции, спортивные занятия, ответы на часто задаваемые вопросы и многое другое
15 декабря 2023, 12:14, ИА Амител
Депутат Госдумы Ольга Занко предложила запустить на "Госуслугах" бесплатные курсы для беременных женщин, потому что сейчас многим будущим мамам такие тренинги недоступны из-за цены, пишет "Парламентская газета".
Занко подчеркнула, что инициатива очень актуальна, особенно для женщин из малых городов и сел.
"Смогут бесплатно получить качественную, авторитетную и проверенную информацию не выходя из дома", – указала она.
Раздел на "Госуслугах" хотят предложить разработать лучшим российским специалистам в области акушерства и гинекологии, на прием к которым не могут попасть все желающие женщины.
В разделе будут видеолекции, спортивные занятия, ответы на часто задаваемые вопросы и многое другое.
"Ведь правильное поведение до и во время беременности напрямую влияет на рождение здорового малыша", – отметила Занко.
14:39:07 15-12-2023
Раньше перед родами обязательные лекции были