Бесплатные курсы для беременных предложили создать на "Госуслугах"

В специальном разделе могут быть видеолекции, спортивные занятия, ответы на часто задаваемые вопросы и многое другое

15 декабря 2023, 12:14, ИА Амител

Беременная женщина / Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Ольга Занко предложила запустить на "Госуслугах" бесплатные курсы для беременных женщин, потому что сейчас многим будущим мамам такие тренинги недоступны из-за цены, пишет "Парламентская газета".

Занко подчеркнула, что инициатива очень актуальна, особенно для женщин из малых городов и сел.

"Смогут бесплатно получить качественную, авторитетную и проверенную информацию не выходя из дома", – указала она.

Раздел на "Госуслугах" хотят предложить разработать лучшим российским специалистам в области акушерства и гинекологии, на прием к которым не могут попасть все желающие женщины.

В разделе будут видеолекции, спортивные занятия, ответы на часто задаваемые вопросы и многое другое.