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Врачей предложили премировать за отговор от аборта, а беременным давать "дни тишины"

Депутат Госдумы уверен, что 20-30 тысяч рублей для врача будут лучшим стимулом для спасения жизни нерожденных детей

04 декабря 2023, 12:08, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Зампред Госдумы Петр Толстой рассказал "Парламентской газете", каким должен быть наиболее эффективный и правильный способ для сокращения числа абортов в России.

Во-первых, подчеркнул Толстой, врачам, которые отговорили женщину от аборта, необходимо давать премию 20-30 тысяч рублей. Это, по его мнению, будет лучшим стимулом спасти жизни нерожденных детей.

Во-вторых, необходимо женщинам давать несколько дней на обдумывание перед решением сделать аборт или сохранить ребенка.

"Женщина должна быть информирована о последствиях такого шага, должна иметь возможность принять решение спокойно и взвешенно, с соблюдением "дней тишины", что в коммерческих клиниках не соблюдается", – указал парламентарий.

Ранее сенатор предложила ввести ощутимое уголовное наказание за склонение к аборту.

Беременная женщина / Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
выплаты депутаты инициативы

Комментарии 32

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Гость

12:15:15 04-12-2023

Очередной бред! Работы что ли нет???? актуальной и важной!?

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Гость

07:56:37 05-12-2023

Гость (12:15:15 04-12-2023) Очередной бред! Работы что ли нет???? актуальной и важной!?... Можно я немножко позанудствую? В русском языке нет такого знака "!?". Есть только "?!", и никак иначе, никогда, ни в каких случаях. Если очень хочется экспрессии, то существует еще вот такой "?!!" И вот такого "????" тоже нет, куда целых 4 то? Для экспрессии, как я уже говорила, есть прекрасный вот такой "?!!"

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я

12:23:26 04-12-2023

и тогда начнется враньё со стороны врачей,что бы получить премий побольше, вам противопоказан аборт, уже поздно и т.д. а роженицы будут убивать и избивать нежеланных детей.

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Гость

12:40:10 04-12-2023

вот бы толстого оплодотворить, чтоб нарожал сколько ему надо сам. врачи тогда будут вступать в сговор со всеми беременными, типа хотела аборт, но доктор отговорил. а как проверишь?

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Гость

07:44:09 05-12-2023

Гость (12:40:10 04-12-2023) вот бы толстого оплодотворить, чтоб нарожал сколько ему надо... Кстати, а хороший план )) А премию пополам, и все счастливы. Вот уже и посыпалась очередная благая идея умного дядьки. Когда уже они отстанут от абортов, ну если кто то хочет/не хочет детей, неужели он сам не сможет сообразить, что ему делать? И типа женщина, решившаяся на аборт не успела ничего обдумать, да? Хотя пару дней можно и дать, тут он может и прав. Но упорно отговаривать - только стресс нагонять, которого и так предостаточно.

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Гость

12:44:01 04-12-2023

Я, не соглашусь с вами. Шесть лет назад моя "подруга" залетела, на совете решили рожать. Потом случился небольшой разлад и подруга без всякого совета решила сделать аборт. Сходила на консультацию и ее доктор без всяких стимулирующих выплат отговорил. На момент этой истории маме было 36 лет, а мне 42. Ее дочери 14, а у меня уж двое детей от прежнего брака. С подругой живем вмести. Сегодня сына отвел в садик и школа не загорами.

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Гость

14:34:03 04-12-2023

Гость (12:44:01 04-12-2023) Я, не соглашусь с вами. Шесть лет назад моя "подруга" залете... какая каша в голове. ни че не понял 5 раз перечитал. пользуйтесь знаками препинания.

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Гость

12:56:20 04-12-2023

Вот только даже желанные беременности можно выставить в свете, что ‘врач отговорил’ ) Или врачу придется доказывать, что именно отговаривать пришлось. Может быть и полезная инициатива, но с её реализацией точно сложности будут.

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Гость

13:06:44 04-12-2023

Гость (12:56:20 04-12-2023) Вот только даже желанные беременности можно выставить в свет... Дык депутатов НИКОГДА не интересовало как будет "аминистрироватся" тот или иной закон или акт, у них "галочка" за "предложение=идею" учитывается!!!

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Гость

12:58:37 04-12-2023

Дополню свой комментарий. А сколько моей "старородящей" женщине делали советов врачи, когда она твердо решила рожать, рекомендаций отказаться от этой затеи... Вот таких врачей надо не стимулировать, а бить рублем, не, не рублем, а палкой.

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Гость

17:03:04 04-12-2023

Гость (12:58:37 04-12-2023) Дополню свой комментарий. А сколько моей "старородящей" женщ... На самом деле большой риск - рожать в возрасте. Вы готовы растить ребенка с синдромом Дауна, например? А риск такого зачать резко возрастает с возрастом.

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Гость

21:08:01 04-12-2023

Гость (17:03:04 04-12-2023) На самом деле большой риск - рожать в возрасте. Вы готовы ра... Там по истории 36 даме было, на сегодня- для родов это совсем ‘девочка’, тем более не первородящая.

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Гость

07:52:12 05-12-2023

Гость (12:58:37 04-12-2023) Дополню свой комментарий. А сколько моей "старородящей" женщ... Врачи бы по идее должны рассказать все "за" и "против", и воздержаться от излишне навязчивых рекомендаций. Но люди же все люди, не каждый может разделить своё видение мира и работу, не каждый может достаточно тонко всё обсудить, не переходя грань. Возможно, они действительно считали, что это слишком рискованно, может не только из за возраста, может там еще какие противопоказания были, фиг их знает.

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Гость

13:05:54 04-12-2023

Если так будут давить на людей, они вообще откажутся рожать, депутаты получат противоположенный эффект.

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Гость

14:03:09 04-12-2023

Гость (13:05:54 04-12-2023) Если так будут давить на людей, они вообще откажутся рожать,... Да им то какое дело до результата? Им чтоб у кормушки быть надо имитировать деятельность. Вот они и говорят что то говорить.

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Гость

13:23:28 04-12-2023

следующим шагом должен стать запрет любых контрацептивов. попы расскажут, что секс для удовольствия - грех и соитие должно осуществляться только с целью зачатия.

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Гость

13:31:19 04-12-2023

следующим шагом должен стать запрет любых контрацептивов.------ тут будет достаточно ценник на них взвинтить...

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Гость

14:47:12 04-12-2023

Гость (13:31:19 04-12-2023) следующим шагом должен стать запрет любых контрацептивов.---... ну как на презики взвинтить? они же не только от этого предохраняют

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А не важно.

15:45:47 04-12-2023

Гость (14:47:12 04-12-2023) ну как на презики взвинтить? они же не только от этого предо... Соитие - грех. И всё тут.

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Гость

17:00:21 04-12-2023

А не важно. (15:45:47 04-12-2023) Соитие - грех. И всё тут. ... Что за бред-то? Бог сказал "Плодитесь и размножайтесь".

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А вот так вот

17:18:24 04-12-2023

Гость (17:00:21 04-12-2023) Что за бред-то? Бог сказал "Плодитесь и размножайтесь".... Грех - и всё. Чтобы сразу уже мучились. Слышал такое понятие "первородный грех"? Вот родился - значит, уже грешен. Беги в церкви, покупай свечку.

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Гость

18:59:34 04-12-2023

А вот так вот (17:18:24 04-12-2023) Грех - и всё. Чтобы сразу уже мучились. Слышал такое понятие... Не выдумывайте всякую фигню.

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😆

15:42:53 04-12-2023

Врачам нужно давать сразу 200 тыщ за отговорки, а женщинам назначать 9 месяцев тишины перед абортом!

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Олег

15:50:33 04-12-2023

Хайп! Все родившие будут отговоренными от аборта!

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Гость

16:41:55 04-12-2023

А если подруга от меня залетит и я её уговорю аборт сделать, а какой-то чертила будет её отговаривать, а мне потом алименты платить, а ему выплата? Так пусть он её и содержит. Тем более забеременела вопреки моему желанию.

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Гость

16:59:11 04-12-2023

Гость (16:41:55 04-12-2023) А если подруга от меня залетит и я её уговорю аборт сделать,... Предохраняться надо, если детей не планируешь. Чтоб ни один спермотозоид от тебя не ускользнул куда не надо.

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Гость

23:05:36 04-12-2023

Гость (16:59:11 04-12-2023) Предохраняться надо, если детей не планируешь. Чтоб ни один ... Боже... ни один способ предохранения, не гарантирует 100 процентов, сколько раз повторять?

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Гость

06:02:54 05-12-2023

Гость (23:05:36 04-12-2023) Боже... ни один способ предохранения, не гарантирует 100 про... Значит совмещай несколько. Ну или на крайний случай стручок свой при себе держи, а не толкай в любую щель.

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Гость

08:02:00 05-12-2023

Гость (23:05:36 04-12-2023) Боже... ни один способ предохранения, не гарантирует 100 про... Вазэктомия? На крайняк она даже обратимая, если на старости лет стукнет мысль обзавестись наследником...ну если будет что в наследство давать ) А то вдруг у вас накладки будут раз за разом, не набегаешься на аборты то, не полезное это дело вообще. Или вовсе запретят, с них станется, тьфу-тьфу...

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Гость

13:02:03 05-12-2023

Гость (23:05:36 04-12-2023) Боже... ни один способ предохранения, не гарантирует 100 про... Томатный сок пей. Вместо секса. Стопроцентно детей не будет.

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Гость

17:56:10 05-12-2023

Гость (16:41:55 04-12-2023) А если подруга от меня залетит и я её уговорю аборт сделать,... что значит, уговорю? У женщины своя голова на плечах должна быть, и планов делать аборт у не может не быть? Зачем она будет подвергать себя риску остаться беплодной из-за тебя? Не женись - и не придется алименты платить)

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Гость

16:58:26 04-12-2023

И начнется сговор между врачами и беременными. Типа, беременная передумала рожать, а врач (такой молодец, убедил рожать). Деньги получили, поделили - и довольны.

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