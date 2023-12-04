Врачей предложили премировать за отговор от аборта, а беременным давать "дни тишины"

Депутат Госдумы уверен, что 20-30 тысяч рублей для врача будут лучшим стимулом для спасения жизни нерожденных детей

04 декабря 2023, 12:08, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Зампред Госдумы Петр Толстой рассказал "Парламентской газете", каким должен быть наиболее эффективный и правильный способ для сокращения числа абортов в России.

Во-первых, подчеркнул Толстой, врачам, которые отговорили женщину от аборта, необходимо давать премию 20-30 тысяч рублей. Это, по его мнению, будет лучшим стимулом спасти жизни нерожденных детей.

Во-вторых, необходимо женщинам давать несколько дней на обдумывание перед решением сделать аборт или сохранить ребенка.

"Женщина должна быть информирована о последствиях такого шага, должна иметь возможность принять решение спокойно и взвешенно, с соблюдением "дней тишины", что в коммерческих клиниках не соблюдается", – указал парламентарий.

Ранее сенатор предложила ввести ощутимое уголовное наказание за склонение к аборту.