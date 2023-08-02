Бесплатные путешествия для школьников подготовят в Алтайском крае

Для туроператоров объявили конкурс, который продлится до 9 августа

02 августа 2023, 10:27, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22/961

В Алтайском крае начался конкурс, в ходе которого выберут туроператоров для организации отдыха школьников. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Виктор Томенко.

На конкурсной основе распределят пять миллионов рублей, для того чтобы победители смогли отправить на отдых школьников, учащихся в 5-9 классах.

Для детей такое путешествие будет бесплатным, они получат специальные сертификаты.

Чтобы участвовать в конкурсе, туроператор должен выполнить несколько условий. Заявки будут принимать до 9 августа.