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Бесплатные путешествия для школьников подготовят в Алтайском крае

Для туроператоров объявили конкурс, который продлится до 9 августа

02 августа 2023, 10:27, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22/961
Фото: t.me/tomenko_22/961

В Алтайском крае начался конкурс, в ходе которого выберут туроператоров для организации отдыха школьников. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Виктор Томенко.

На конкурсной основе распределят пять миллионов рублей, для того чтобы победители смогли отправить на отдых школьников, учащихся в 5-9 классах.

Для детей такое путешествие будет бесплатным, они получат специальные сертификаты. 

Чтобы участвовать в конкурсе, туроператор должен выполнить несколько условий. Заявки будут принимать до 9 августа. 

Алтайский край Туризм

Комментарии 4

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леха

11:53:53 02-08-2023

А написать как детям получить эту путевку не судьба

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Гость

12:06:03 02-08-2023

леха (11:53:53 02-08-2023) А написать как детям получить эту путевку не судьба... Они (путевки) уже распределены наверное, среди нуждающихся)))))))

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леха

15:06:53 02-08-2023

Гость (12:06:03 02-08-2023) Они (путевки) уже распределены наверное, среди нуждающихся))... Тогда другой вопрос, какие критерии чтоб попасть в категорию нуждающихся

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Гость

16:30:10 02-08-2023

леха (15:06:53 02-08-2023) Тогда другой вопрос, какие критерии чтоб попасть в категорию... Ну это у Петровича спросить надо)

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