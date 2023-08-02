Бесплатные путешествия для школьников подготовят в Алтайском крае
Для туроператоров объявили конкурс, который продлится до 9 августа
02 августа 2023, 10:27, ИА Амител
Фото: t.me/tomenko_22/961
В Алтайском крае начался конкурс, в ходе которого выберут туроператоров для организации отдыха школьников. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Виктор Томенко.
На конкурсной основе распределят пять миллионов рублей, для того чтобы победители смогли отправить на отдых школьников, учащихся в 5-9 классах.
Для детей такое путешествие будет бесплатным, они получат специальные сертификаты.
Чтобы участвовать в конкурсе, туроператор должен выполнить несколько условий. Заявки будут принимать до 9 августа.
11:53:53 02-08-2023
А написать как детям получить эту путевку не судьба
12:06:03 02-08-2023
леха (11:53:53 02-08-2023) А написать как детям получить эту путевку не судьба... Они (путевки) уже распределены наверное, среди нуждающихся)))))))
15:06:53 02-08-2023
Гость (12:06:03 02-08-2023) Они (путевки) уже распределены наверное, среди нуждающихся))... Тогда другой вопрос, какие критерии чтоб попасть в категорию нуждающихся
16:30:10 02-08-2023
леха (15:06:53 02-08-2023) Тогда другой вопрос, какие критерии чтоб попасть в категорию... Ну это у Петровича спросить надо)