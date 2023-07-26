Томенко: турпоток в Алтайском крае в 2023 году вырастет еще на 5-7%

В 2022 году регион посетили 2,2 млн человек, а объем инвестиций стал рекордным, превысив 2,5 млрд рублей

26 июля 2023, 19:59, ИА Амител

Фото: Антон Червяков

По итогам 2022 года туристической поток в Алтайском крае составил 2,2 млн человек, а в 2023 году он может вырасти еще на 5-7%. Об этом заявил губернатор региона Виктор Томенко на совещании по вопросам развития туризма, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Глава региона отметил, что Алтайский край занимает первое место среди регионов Сибири по количеству коллективных средств размещения и их вместимости.

Говоря о реализуемых проектах Томенко напомнил, что сейчас на одной из главных туристических инвестплощадок, в "Белокурихе горной", создается инфраструктура для лечения радоновой минеральной водой. Сейчас инвестиционный портфель региона в сфере туризма включает в себя 41 соглашение на сумму более 50 млрд рублей. Планы инвесторов будут осуществляться до 2028 года и позволят создать свыше 4 тысяч новых рабочих мест.

Отметим, что Алтайский край получил самую большую субсидию на постройку модульных отелей в природных туристских рекреациях – 945 млн рублей. Власти поддержат 12 инвестпроектов, что позволит создать свыше 630 номеров.

При этом объем вложений частных инвесторов составит около 1,5 млрд рублей. Оформлены льготные кредиты на строительство многофункционального комплекса, всесезонного курорта в особой экономической зоне "Бирюзовая Катунь", а также гостиничного комплекса в игорной зоне "Сибирская монета".