Бесплатный концерт Димы Билана проходит в Барнауле
Пригласительные билеты получили только особенные дети, воспитанники детдомов и другие
15 апреля 2023, 18:32, ИА Амител
Фото: Алина Богомолова
В барнальском спортклубе "Темп" вечером 15 апреля проходит бесплатный концерт Димы Билана в честь 5-летнего юбилея краевого благотворительного проекта "Михутка".
При этом пригласительные билеты на мероприятие получили не все – только особенные дети, воспитанники детдомов, интернатов и домов малютки, сопровождающие и т.д.
Видео: Алина Богомолова
Напомним, предыдущий концерт Димы Билана прошёл в Барнауле 3 октября 2022 года. Тогда зрители рассказывали, что исполнитель выкладывался на сцене на 100%.
Ранее amic.ru рассказал, как Михутка помогает особенным детям и кого прячет его костюм.
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