Бесплатный концерт Димы Билана проходит в Барнауле

Пригласительные билеты получили только особенные дети, воспитанники детдомов и другие

15 апреля 2023, 18:32, ИА Амител















Фото: Алина Богомолова

В барнальском спортклубе "Темп" вечером 15 апреля проходит бесплатный концерт Димы Билана в честь 5-летнего юбилея краевого благотворительного проекта "Михутка".

При этом пригласительные билеты на мероприятие получили не все – только особенные дети, воспитанники детдомов, интернатов и домов малютки, сопровождающие и т.д.

Видео: Алина Богомолова

Напомним, предыдущий концерт Димы Билана прошёл в Барнауле 3 октября 2022 года. Тогда зрители рассказывали, что исполнитель выкладывался на сцене на 100%.

Ранее amic.ru рассказал, как Михутка помогает особенным детям и кого прячет его костюм.