Многодетные семьи освободят от курортного сбора в Белокурихе

Меру введут, чтобы поддержать данную категорию в Год семьи, которым объявлен в России 2024-й

20 марта 2024, 10:40, ИА Амител

Город-курорт Белокуриха в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Многодетные семьи, приезжающие на отдых в Белокуриху Алтайского края, планируют освободить от курортного сбора. Соответствующий законопроект размещен на сайте АКЗС, его рассмотрение пройдет на сессии 28 марта.

Сейчас от курортного сбора освобождены участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и члены их семей, инвалиды I и II групп, малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и другие лица. И депутаты решили этот перечень расширить. Как указано в пояснительной записке, меру введут в связи с тем, что 2024-й объявлен в России Годом семьи.

"Cреди ключевых задач плана основных мероприятий по его проведению – создание условий для рождения детей в семьях, социальная поддержка семей", – говорится в проекте закона.

Кого освободят от курортного сбора?

Членов многодетных семей, в которых трое и более детей до 18 лет;

членов многодетных семей до 23 лет, которые учатся в образовательной организации по очной форме.

Если закон примут, новые правила начнут действовать с 1 мая 2024 года.

Разработчики надеются, что отмена курортного сбора для многодетных семей "будет способствовать привлечению большего потока отдыхающих и развитию внутреннего туризма".

Алтайский край участвует в эксперименте по взиманию курортного сбора с 2018 года. В 2021 году регион заработал 30 миллионов рублей, в 2022 году – около 50 миллионов, в 2023 году – 54,4 млн рублей. Пока он действует только в Белокурихе, однако власти региона рассматривают возможность распространить его и на другие популярные туристические места – например, Яровое и Гуселетово. Аналогичный эксперимент также действует в Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму, Санкт-Петербурге и на федеральной территории "Сириус" в Сочи.

Продлится эксперимент до 31 декабря 2024 года. По закону размер курортного сбора не должен превышать 100 рублей в сутки.