Бесплатный транспорт запустят до барнаульских кладбищ в День поминовения усопших 29 апреля
Всего планируется задействовать 35 автобусов и 12 трамваев
14 апреля 2025, 11:00, ИА Амител
В Барнауле 29 апреля, в День поминовения усопших, запустят бесплатные маршруты до городских кладбищ: Власихинского, Гоньбинского, Затонского, Новомихайловского, Черницкого. Об этом сообщает мэрия.
"Всего планируется задействовать 47 единиц подвижного состава, в том числе 35 автобусов и 12 трамваев", – отметил главный инженер комитета ЖКХ Виталий Ростов.
На городских кладбищах уже традиционно можно будет приобрести продовольственные и ритуальные товары.
На данный момент специалисты проводят работы по санитарной очистке кладбищ и прилегающих территорий, подметанию дорог, мытью ограждений, покраске контейнеров.
Также проходит акарицидная обработка против клещей всей площади муниципальных кладбищ.
11:11:29 14-04-2025
мужик в пинжаке в маске шпарящий по траве - внушает. вообще картинка смачная.
11:30:09 14-04-2025
Musik (11:11:29 14-04-2025) мужик в пинжаке в маске шпарящий по траве - внушает. вообще ... фото с пандемии завалялось
17:35:50 14-04-2025
Musik (11:11:29 14-04-2025) мужик в пинжаке в маске шпарящий по траве - внушает. вообще ... он не в маске, он в бороде)))
13:46:06 14-04-2025
На михайловском кладбище внутри дороги совсем плохие - может администрация наведет порядок.
15:20:22 14-04-2025
гость (13:46:06 14-04-2025) На михайловском кладбище внутри дороги совсем плохие - может... На Михайловское даже таксисты не едут в глубину кладбища т.е. до могилы из - за отсутствия дорог. А автобус едет только до центра. До могил моих родителей от центра 2км. Я вот не в силах идти туда пешком, да обратно 2. Приходится вызывать такси, но они не соглашаются, упрашиваю еле - еле. Почему нельзя сделать дорогу и пустить автобус в глубь кладбища, хоть платно
17:38:09 14-04-2025
Я всегда на такси доезжала, никто не упирался из таксистов никогда, могила на краю кладбища.
18:20:32 14-04-2025
гость (17:38:09 14-04-2025) Я всегда на такси доезжала, никто не упирался из таксистов н... Ну так с таксистами и приходится договариваться, если повезёт. А диспетчер сразу говорит, что повезут до ворот т.е. до начала кладбища, а там сами договаривайтесь. Если вам повезло два раза, не надо говорить за всех. И что дороги хорошие?
20:37:46 14-04-2025
С какой остановки будут ходить автобусы на Новомихайловское кладбище? С Урожайного?
10:18:23 15-04-2025
Гость (20:37:46 14-04-2025) С какой остановки будут ходить автобусы на Новомихайловское ... обычные маршруты, скорее всего, просто автобусов добавят и все.