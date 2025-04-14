НОВОСТИТранспорт

Бесплатный транспорт запустят до барнаульских кладбищ в День поминовения усопших 29 апреля

Всего планируется задействовать 35 автобусов и 12 трамваев

14 апреля 2025, 11:00, ИА Амител

Автобус до кладбища / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Автобус до кладбища / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле 29 апреля, в День поминовения усопших, запустят бесплатные маршруты до городских кладбищ: Власихинского, Гоньбинского, Затонского, Новомихайловского, Черницкого. Об этом сообщает мэрия.

"Всего планируется задействовать 47 единиц подвижного состава, в том числе 35 автобусов и 12 трамваев", – отметил главный инженер комитета ЖКХ Виталий Ростов.

На городских кладбищах уже традиционно можно будет приобрести продовольственные и ритуальные товары.

На данный момент специалисты проводят работы по санитарной очистке кладбищ и прилегающих территорий, подметанию дорог, мытью ограждений, покраске контейнеров.

Также проходит акарицидная обработка против клещей всей площади муниципальных кладбищ.

Дача и огород / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

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НОВОСТИТранспорт
Барнаул религия общественный транспорт

Комментарии 9

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Musik

11:11:29 14-04-2025

мужик в пинжаке в маске шпарящий по траве - внушает. вообще картинка смачная.

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Гость

11:30:09 14-04-2025

Musik (11:11:29 14-04-2025) мужик в пинжаке в маске шпарящий по траве - внушает. вообще ... фото с пандемии завалялось

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гость

17:35:50 14-04-2025

Musik (11:11:29 14-04-2025) мужик в пинжаке в маске шпарящий по траве - внушает. вообще ... он не в маске, он в бороде)))

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гость

13:46:06 14-04-2025

На михайловском кладбище внутри дороги совсем плохие - может администрация наведет порядок.

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Гость

15:20:22 14-04-2025

гость (13:46:06 14-04-2025) На михайловском кладбище внутри дороги совсем плохие - может... На Михайловское даже таксисты не едут в глубину кладбища т.е. до могилы из - за отсутствия дорог. А автобус едет только до центра. До могил моих родителей от центра 2км. Я вот не в силах идти туда пешком, да обратно 2. Приходится вызывать такси, но они не соглашаются, упрашиваю еле - еле. Почему нельзя сделать дорогу и пустить автобус в глубь кладбища, хоть платно

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гость

17:38:09 14-04-2025

Я всегда на такси доезжала, никто не упирался из таксистов никогда, могила на краю кладбища.

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Гость

18:20:32 14-04-2025

гость (17:38:09 14-04-2025) Я всегда на такси доезжала, никто не упирался из таксистов н... Ну так с таксистами и приходится договариваться, если повезёт. А диспетчер сразу говорит, что повезут до ворот т.е. до начала кладбища, а там сами договаривайтесь. Если вам повезло два раза, не надо говорить за всех. И что дороги хорошие?

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Гость

20:37:46 14-04-2025

С какой остановки будут ходить автобусы на Новомихайловское кладбище? С Урожайного?

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Гость

10:18:23 15-04-2025

Гость (20:37:46 14-04-2025) С какой остановки будут ходить автобусы на Новомихайловское ... обычные маршруты, скорее всего, просто автобусов добавят и все.

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