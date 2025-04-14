Бесплатный транспорт запустят до барнаульских кладбищ в День поминовения усопших 29 апреля

Всего планируется задействовать 35 автобусов и 12 трамваев

14 апреля 2025, 11:00, ИА Амител

Автобус до кладбища / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле 29 апреля, в День поминовения усопших, запустят бесплатные маршруты до городских кладбищ: Власихинского, Гоньбинского, Затонского, Новомихайловского, Черницкого. Об этом сообщает мэрия.

"Всего планируется задействовать 47 единиц подвижного состава, в том числе 35 автобусов и 12 трамваев", – отметил главный инженер комитета ЖКХ Виталий Ростов.

На городских кладбищах уже традиционно можно будет приобрести продовольственные и ритуальные товары.

На данный момент специалисты проводят работы по санитарной очистке кладбищ и прилегающих территорий, подметанию дорог, мытью ограждений, покраске контейнеров.

Также проходит акарицидная обработка против клещей всей площади муниципальных кладбищ.