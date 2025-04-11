Садоводческие маршруты запустят в Барнауле с 25 апреля
В дачный сезон автобусы будут выполнять рейсы по 15 маршрутам
11 апреля 2025, 11:26, ИА Амител
Дача и огород / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
С 25 апреля в Барнауле начнут работать 15 сезонных садоводческих маршрутов: № 11, 23, 112, 112т, 113к, 114, 114н, 117э, 118, 119, 119ш, 124,124к, 125, 151. Об этом сообщили в мэрии.
"Они будут обслуживаться 22 единицами подвижного состава. Воспользоваться сезонными маршрутами можно будет до 12 октября включительно", – говорится в сообщении.
В администрации города подчеркнули, что в случае ухудшения погодных условий возможна корректировка запуска маршрутов. Расписание появится позже.
Напомним, в 2024 году из-за погоды запуск садоводческих маршрутов перенесли на неделю – с 13 апреля на 20-е.
14:20:17 11-04-2025
Поздновато...Погода стоит нормальная до конца месяца, могли б и с 20-го запустить, как всегда было. На худой конец - в выходные дни , чтобы садоводы могли проверить свои участки.
15:02:02 11-04-2025
Гость (14:20:17 11-04-2025) Поздновато...Погода стоит нормальная до конца месяца, могли ... а мы сегодня уже ночевать на дачу поедем))))
15:01:55 11-04-2025
Вот счастье то, воронкой кверху на участке торчать ....
16:39:21 11-04-2025
Гость (15:01:55 11-04-2025) Вот счастье то, воронкой кверху на участке торчать ....... Каждый сам решает как ему (ей) торчать.