В дачный сезон автобусы будут выполнять рейсы по 15 маршрутам

11 апреля 2025, 11:26, ИА Амител

Дача и огород / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

С 25 апреля в Барнауле начнут работать 15 сезонных садоводческих маршрутов: № 11, 23, 112, 112т, 113к, 114, 114н, 117э, 118, 119, 119ш, 124,124к, 125, 151. Об этом сообщили в мэрии.

"Они будут обслуживаться 22 единицами подвижного состава. Воспользоваться сезонными маршрутами можно будет до 12 октября включительно", – говорится в сообщении.

В администрации города подчеркнули, что в случае ухудшения погодных условий возможна корректировка запуска маршрутов. Расписание появится позже.

Напомним, в 2024 году из-за погоды запуск садоводческих маршрутов перенесли на неделю – с 13 апреля на 20-е.