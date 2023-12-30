Беспошлинный импорт яиц утвердили в России

Льгота будет действовать в течение первой половины 2024 года

30 декабря 2023, 10:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правительство России утвердило постановление об отмене таможенных пошлин при ввозе яиц, сообщается в телеграм-канале кабмина.

Льгота будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года для поставок до 1,2 млрд штук.

"Решение направлено на обеспечение стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке", – отметили в правительстве.

Накануне вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что яйца начнут дешеветь после "предновогодней волны".