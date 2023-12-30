Беспошлинный импорт яиц утвердили в России
Льгота будет действовать в течение первой половины 2024 года
30 декабря 2023, 10:40, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Правительство России утвердило постановление об отмене таможенных пошлин при ввозе яиц, сообщается в телеграм-канале кабмина.
Льгота будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года для поставок до 1,2 млрд штук.
"Решение направлено на обеспечение стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке", – отметили в правительстве.
Накануне вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что яйца начнут дешеветь после "предновогодней волны".
12:31:34 30-12-2023
вчера мне друзья прислали фото из Симферополя,где яйца по 290 руб. причем, курятина у них и не менялась, а вот яйца Фаберже нести начала.
14:15:36 30-12-2023
Может вместо этого оголтелого Капитализма, нужно было наказать виновных в том что произошло с этим и другими продуктами и товарами!? А ещё эти люди нам показывают по первому каналу разоблачительные фильмы про заговор Глобалистов, про Клауса Шваба...!!!???
16:39:31 30-12-2023
Гость (14:15:36 30-12-2023) Может вместо этого оголтелого Капитализма, нужно было наказа... При чем здесь капитализм, он везде, но не везде такая инфляция, да и некоторые государства компенсируют людям расходы, там тоже капитализм.
20:04:19 30-12-2023
Дело в том, дорогуша, что причина подобных вещей, здесь на нижнем уровне товарно денежных отношений, это не что иное как бесконтрольность экономики, невидимая рука рынка которая все порешает, на которую все уповали в 80-е и 90-е... и сейчас есть фанаты этой теории! Но вот ни кто из тех кто нас обманывал тогда и продолжает обманывать сейчас, ни разу не сказал, что эта невидимая рука, может порешать как в положительную сторону, так и в отрицательную!? А вообще, если для кого-то решается в отрицательную, то есть и те для кого в положительную сторону... А это и есть Капитализм! Которым нас обманули!... Этого ни как не могло случиться только в одном случае! Когда цены снижали 1 апреля каждого года, а зарплаты поднимали не зависимо от всяких ставок. Но это совсем другой гос строй...
22:31:33 13-01-2024
Российские птицефабрики разорятся из-за невозможности сбывать яйца на внутреннем рынке. Потом будут вынуждены компенсировать тухлятину и разорение на банковских кредитах повышением цен опять. И так до бесконечности. Тот, кто придумал ввозить яйца из-за границы - предатель! Убивают российскую экономику такими методами.