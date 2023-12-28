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Вице-премьер РФ заявила, что цены на яйца снизятся после "предновогодней волны"

До этого люди в больших количествах скупали гречку, сахар и подсолнечное масло, а теперь набросились на яйца

28 декабря 2023, 17:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала РИА Новости, что сейчас в стране ажиотажный спрос на куриные яйца, для которого нет предпосылок.

"Дефицита нет и точно не будет", – заверила Абрамченко.

Она подчеркнула, что рынок уже более чем полностью обеспечен яйцами. Сделать это удалось благодаря принятым мерам и расширением импортных поставок. Также сбалансировали производство и потребление.

Абрамченко отметила, что цены на яйца начнут снижаться после "предновогодней волны".

Что касается ажиотажа, то ситуация напомнила ей то, что происходило с гречкой, сахаром и подсолнечным маслом.

Ранее эксперт рассказал, как изменятся цены на яйца в Алтайском крае.

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НОВОСТИОбщество
цены Продукты

Комментарии 6

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Гость

17:32:37 28-12-2023

Гречка, сахар и подсолнечное масло не являются скоропортящимися продуктами… кому я это пишу?

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гость

18:21:18 28-12-2023

Гость (17:32:37 28-12-2023) Гречка, сахар и подсолнечное масло не являются скоропортящим... а разве цены на сахар и подсолнечное масло упали или я что то попустил и литровая бутылка масла стоит 75 рублей сейчас,как и сахар по 47 рублей,вот то же будет с яйцами,это просто мантра,у нас все хорошо,все товары подешевеют,не верьте своим глазам глядя на цены как и надо очередной раз подтянуть пояса

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Гость

19:29:51 28-12-2023

И эти люди управляют страной?

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Гость

21:08:43 28-12-2023

Пока такие люди у власти, нечего хорошего в жизни простых людей не будет.

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Гость

12:50:25 29-12-2023

Нет никакого дефицита яиц, топлива, электроэнергии... Идет искусственная инфляция. Для начала народ обдерут, и пусть у него голова чем-то постороннем будет занята. Потом его же деньги под громкие овации частично вернут в виде подачек пенсам, детям, копеечным повышением зарплат...А, неинтересно,проходили.

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александр

13:09:21 29-12-2023

охренеть 240 за десяток

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