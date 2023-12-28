Вице-премьер РФ заявила, что цены на яйца снизятся после "предновогодней волны"
До этого люди в больших количествах скупали гречку, сахар и подсолнечное масло, а теперь набросились на яйца
28 декабря 2023, 17:02, ИА Амител
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала РИА Новости, что сейчас в стране ажиотажный спрос на куриные яйца, для которого нет предпосылок.
"Дефицита нет и точно не будет", – заверила Абрамченко.
Она подчеркнула, что рынок уже более чем полностью обеспечен яйцами. Сделать это удалось благодаря принятым мерам и расширением импортных поставок. Также сбалансировали производство и потребление.
Абрамченко отметила, что цены на яйца начнут снижаться после "предновогодней волны".
Что касается ажиотажа, то ситуация напомнила ей то, что происходило с гречкой, сахаром и подсолнечным маслом.
Ранее эксперт рассказал, как изменятся цены на яйца в Алтайском крае.
17:32:37 28-12-2023
Гречка, сахар и подсолнечное масло не являются скоропортящимися продуктами… кому я это пишу?
18:21:18 28-12-2023
Гость (17:32:37 28-12-2023) Гречка, сахар и подсолнечное масло не являются скоропортящим... а разве цены на сахар и подсолнечное масло упали или я что то попустил и литровая бутылка масла стоит 75 рублей сейчас,как и сахар по 47 рублей,вот то же будет с яйцами,это просто мантра,у нас все хорошо,все товары подешевеют,не верьте своим глазам глядя на цены как и надо очередной раз подтянуть пояса
19:29:51 28-12-2023
И эти люди управляют страной?
21:08:43 28-12-2023
Пока такие люди у власти, нечего хорошего в жизни простых людей не будет.
12:50:25 29-12-2023
Нет никакого дефицита яиц, топлива, электроэнергии... Идет искусственная инфляция. Для начала народ обдерут, и пусть у него голова чем-то постороннем будет занята. Потом его же деньги под громкие овации частично вернут в виде подачек пенсам, детям, копеечным повышением зарплат...А, неинтересно,проходили.
13:09:21 29-12-2023
охренеть 240 за десяток