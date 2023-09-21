Правительство временно ограничило экспорт бензина и дизеля из России

Меры позволят насытить рынок топлива, что снизит цены для конечных потребителей

21 сентября 2023, 18:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Меры, как отмечается в заявлении пресс-службы, позволят насытить рынок топлива, что снизит цены для конечных потребителей.

Напомним, что ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что правительству удается сбалансировать топливный рынок, но Минэнерго подготовило более кардинальные меры для удержания или снижения цен на бензин и дизтопливо на оптовом рынке.

Он подчеркивал, что дефицита сейчас нет, а рост цен связан с изменениями на внутреннем рынке, которые, в свою очередь, вызваны общемировой конъюнктурой.