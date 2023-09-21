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Правительство временно ограничило экспорт бензина и дизеля из России

Меры позволят насытить рынок топлива, что снизит цены для конечных потребителей

21 сентября 2023, 18:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина. 

Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Меры, как отмечается в заявлении пресс-службы, позволят насытить рынок топлива, что снизит цены для конечных потребителей. 

Напомним, что ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что правительству удается сбалансировать топливный рынок, но Минэнерго подготовило более кардинальные меры для удержания или снижения цен на бензин и дизтопливо на оптовом рынке.

Он подчеркивал, что дефицита сейчас нет, а рост цен связан с изменениями на внутреннем рынке, которые, в свою очередь, вызваны общемировой конъюнктурой. 

Экономика Топливо

Комментарии 3

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Гость

18:40:58 21-09-2023

Ну значит заберут ценник нам....

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Гость

22:49:48 21-09-2023

Теперь чтобы цены начали снижаться надо следить чтобы сговоров не было между разными сетями

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ВВП

06:38:37 22-09-2023

От слов халва слаще не становится, посмотрим. Бумага это одно, хоть и правительственная, а цифры на заправках это другой и бывает не подчиняются бумаге.

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