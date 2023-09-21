Правительство временно ограничило экспорт бензина и дизеля из России
Меры позволят насытить рынок топлива, что снизит цены для конечных потребителей
21 сентября 2023, 18:33, ИА Амител
Правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Меры, как отмечается в заявлении пресс-службы, позволят насытить рынок топлива, что снизит цены для конечных потребителей.
Напомним, что ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что правительству удается сбалансировать топливный рынок, но Минэнерго подготовило более кардинальные меры для удержания или снижения цен на бензин и дизтопливо на оптовом рынке.
Он подчеркивал, что дефицита сейчас нет, а рост цен связан с изменениями на внутреннем рынке, которые, в свою очередь, вызваны общемировой конъюнктурой.
18:40:58 21-09-2023
Ну значит заберут ценник нам....
22:49:48 21-09-2023
Теперь чтобы цены начали снижаться надо следить чтобы сговоров не было между разными сетями
06:38:37 22-09-2023
От слов халва слаще не становится, посмотрим. Бумага это одно, хоть и правительственная, а цифры на заправках это другой и бывает не подчиняются бумаге.