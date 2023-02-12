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"Бесстыжая мразь". Кадыров стихами ответил на песню Слепакова с критикой СВО

Ранее Слепаков записал новую песню в виде колыбельной

12 февраля 2023, 10:01, ИА Амител

Фото: t.me/RKadyrov_95
Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале опубликовал стихотворение, в котором посоветовал шоумену Семёну Слепакову не нервничать в Израиле.

Ранее Слепаков записал песню в виде колыбельной, посвященную военной спецоперации на Украине. В ней мама поёт трёхлетнему сыну, что ей жаль, что мальчик Ванюша из-за возраста пока ещё не может "крошить нацистов".

В ответ на песню Кадыров указал, что в последнее время "мода пошла у зажравшихся хамов" критиковать Россию. Своё послание Слепакову он оформил в виде стихотворения.

Сеня, не двигай бровями так строго,
Сядь, посиди – отойдёшь понемногу.
Ты, как я понял, стремишься в поэты,
Дерзким глаголом рифмуя сонеты?

Слово за словом, сложилася куча,
(Нет, не бумажная) Сёма, ты – круча!
Пушкина в Лету! И Фет не престижен!
Блок растерялся, тобою пристыжен.

Кто-то обжёгся своей папироской,
Это волнуется, видимо, Бродский,
Лоб свой напрасно наморщил Есенин:
"Как же добраться до уровня Сени?"

Грезит общественность снова и снова –
Как разгадать феномен Слепакова?
Сотни гипотез и тысячи мнений!
Правда одна, он – непонятый гений!

Как филигранно, воздействием шутки,
Он напрягает людские желудки.
И, не дай Бог, если что-то острее,
Жди симптоматику от диареи!

Помните чудную песню с Рамзаном?
(Друг наш тогда переел пармезана).
Он посчитал, что надёжнее сыром
Взять все трофеи футбольного мира).

Он тут недавно, нацистам в угоду,
Сбацал про "русскую маму" народу.
Вот и узнали все матери враз –
Кто тут поэт, кто – бесстыжая мразь.

Тошно мне здесь разбирать эти "вирши".
Был популярный хохмач – да и вышел.
Мода пошла у зажравшихся хамов –
Хором Кормилицу бывшую хаять!

Ну ничего! Мы всё сами осилим…
Есть ещё "Пушкины" в недрах России,
Что о героях баталий жестоких
Славные песни оставят потомкам!

Нет, ты не бойся, не нервничай, Сёма.
Я на Кавказе, ты – где-нибудь "дома",
Жги, хайпоед, на предательской ниве.
Думаешь, любят таких в Тель-Авиве?

Кстати, после песни Слепакова в Госдуме призвали лишить его российского гражданства, а также признать иноагентом, как накануне поступили с певицей Земфирой.

Комментарии 24

  • Раньше мне было близко творчество Слепакова. Сейчас совсем наоборот. Сейчас я его ненавижу.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Какой литературный негр написал эти стихи за Рамадана?
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Кто верит что это Кадыров соченил,, сам..))))
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Раньше слушал Слепакова. Но последняя песня просто отморозь. Колыбельную ты сам себе, ушастый педераст, спой.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Накуканить его надо, чтоб всё про настоящему по серьёзному.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Мразь она и есть мразь ушастая!!!!
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Отвалите когнитивные чревовещатели от него
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, это тебе настолько важно?
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, выучи Русский язык, сочЕнятиль.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Дон?
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Насколько же цинична Европа и прочие подпевалы Америки! Америка открыто говорит о том, что ИНИЦИАТОР войны с Россией - Штаты, но эти шакалы продолжают петь свои шакальи песни про "нехорошую" Россию!
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Рамзан переплюнул Брежнева - поэт, муха-цокотуха !
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Раньше слушал Слепакова.... От любви, до ненависти, один шаг.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Вспомните еврея из фильма Брат 2...,,Мы хусские не обманываем дхуг дхуга,, че ш от ушастого Семочки хотите... Срать на него...
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, этот "шедевр" Дон-Рамазан даже правильно прочесть по бумажке не смог бы. Он столько букв не знает!
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Читал и плакал! Где можно купить книжку такого даровитого молодого поэта? Он даже Бродского знает лично!
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Он два слова не свяжет,а то стихи...
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Интересно, как "крошить нацистов" прошло бы когда наши немецких нацистов крошили, Слепакову дали бы медаль за правильный призыв или бы пристрелили? Убежать ему было тогда трудней, Израиля тогда еще не было
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Раньше мне было близко творчество Слепакова ---- Мне Вас жаль и этого "Раньше слушал Слепакова" тоже.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Когда немецких нацистов крошили, там и украинских крошили так же, как сейчас. У них свастика тогда была на форме, а сейчас на теле, сейчас им отмазаться от нацизма трудней. Еврей Слепаков возможно и не предатель, а ловкий агент, предложив крошить нацистов он их тонко развел, вроде как шутка, а вроде как и нет
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Он даже когда в квн играл, видно было что это мразевка...
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Все возможно сложней, когда хитрый израильтянин в шутку предлагает крошить нацистов, то надо помнить, что в каждой шутке, есть только доля шутки. Он так и будет говорить, если Россия победит
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Какая разница кто написал стихи. Главное Рамзан озвучил правильные слова.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Умник! Валил бы ты из России к своим любимым хохлам
    13 февраля, Гость   Ответить
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