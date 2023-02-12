"Бесстыжая мразь". Кадыров стихами ответил на песню Слепакова с критикой СВО
Ранее Слепаков записал новую песню в виде колыбельной
12 февраля 2023, 10:01, ИА Амител
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале опубликовал стихотворение, в котором посоветовал шоумену Семёну Слепакову не нервничать в Израиле.
Ранее Слепаков записал песню в виде колыбельной, посвященную военной спецоперации на Украине. В ней мама поёт трёхлетнему сыну, что ей жаль, что мальчик Ванюша из-за возраста пока ещё не может "крошить нацистов".
В ответ на песню Кадыров указал, что в последнее время "мода пошла у зажравшихся хамов" критиковать Россию. Своё послание Слепакову он оформил в виде стихотворения.
Сеня, не двигай бровями так строго,
Сядь, посиди – отойдёшь понемногу.
Ты, как я понял, стремишься в поэты,
Дерзким глаголом рифмуя сонеты?
Слово за словом, сложилася куча,
(Нет, не бумажная) Сёма, ты – круча!
Пушкина в Лету! И Фет не престижен!
Блок растерялся, тобою пристыжен.
Кто-то обжёгся своей папироской,
Это волнуется, видимо, Бродский,
Лоб свой напрасно наморщил Есенин:
"Как же добраться до уровня Сени?"
Грезит общественность снова и снова –
Как разгадать феномен Слепакова?
Сотни гипотез и тысячи мнений!
Правда одна, он – непонятый гений!
Как филигранно, воздействием шутки,
Он напрягает людские желудки.
И, не дай Бог, если что-то острее,
Жди симптоматику от диареи!
Помните чудную песню с Рамзаном?
(Друг наш тогда переел пармезана).
Он посчитал, что надёжнее сыром
Взять все трофеи футбольного мира).
Он тут недавно, нацистам в угоду,
Сбацал про "русскую маму" народу.
Вот и узнали все матери враз –
Кто тут поэт, кто – бесстыжая мразь.
Тошно мне здесь разбирать эти "вирши".
Был популярный хохмач – да и вышел.
Мода пошла у зажравшихся хамов –
Хором Кормилицу бывшую хаять!
Ну ничего! Мы всё сами осилим…
Есть ещё "Пушкины" в недрах России,
Что о героях баталий жестоких
Славные песни оставят потомкам!
Нет, ты не бойся, не нервничай, Сёма.
Я на Кавказе, ты – где-нибудь "дома",
Жги, хайпоед, на предательской ниве.
Думаешь, любят таких в Тель-Авиве?
Кстати, после песни Слепакова в Госдуме призвали лишить его российского гражданства, а также признать иноагентом, как накануне поступили с певицей Земфирой.
Комментарии 24