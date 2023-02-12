"Бесстыжая мразь". Кадыров стихами ответил на песню Слепакова с критикой СВО

Ранее Слепаков записал новую песню в виде колыбельной

12 февраля 2023, 10:01, ИА Амител

Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале опубликовал стихотворение, в котором посоветовал шоумену Семёну Слепакову не нервничать в Израиле.

Ранее Слепаков записал песню в виде колыбельной, посвященную военной спецоперации на Украине. В ней мама поёт трёхлетнему сыну, что ей жаль, что мальчик Ванюша из-за возраста пока ещё не может "крошить нацистов".

В ответ на песню Кадыров указал, что в последнее время "мода пошла у зажравшихся хамов" критиковать Россию. Своё послание Слепакову он оформил в виде стихотворения.

Сеня, не двигай бровями так строго,

Сядь, посиди – отойдёшь понемногу.

Ты, как я понял, стремишься в поэты,

Дерзким глаголом рифмуя сонеты?



Слово за словом, сложилася куча,

(Нет, не бумажная) Сёма, ты – круча!

Пушкина в Лету! И Фет не престижен!

Блок растерялся, тобою пристыжен.



Кто-то обжёгся своей папироской,

Это волнуется, видимо, Бродский,

Лоб свой напрасно наморщил Есенин:

"Как же добраться до уровня Сени?"



Грезит общественность снова и снова –

Как разгадать феномен Слепакова?

Сотни гипотез и тысячи мнений!

Правда одна, он – непонятый гений!



Как филигранно, воздействием шутки,

Он напрягает людские желудки.

И, не дай Бог, если что-то острее,

Жди симптоматику от диареи!



Помните чудную песню с Рамзаном?

(Друг наш тогда переел пармезана).

Он посчитал, что надёжнее сыром

Взять все трофеи футбольного мира).



Он тут недавно, нацистам в угоду,

Сбацал про "русскую маму" народу.

Вот и узнали все матери враз –

Кто тут поэт, кто – бесстыжая мразь.



Тошно мне здесь разбирать эти "вирши".

Был популярный хохмач – да и вышел.

Мода пошла у зажравшихся хамов –

Хором Кормилицу бывшую хаять!



Ну ничего! Мы всё сами осилим…

Есть ещё "Пушкины" в недрах России,

Что о героях баталий жестоких

Славные песни оставят потомкам!



Нет, ты не бойся, не нервничай, Сёма.

Я на Кавказе, ты – где-нибудь "дома",

Жги, хайпоед, на предательской ниве.

Думаешь, любят таких в Тель-Авиве?

Кстати, после песни Слепакова в Госдуме призвали лишить его российского гражданства, а также признать иноагентом, как накануне поступили с певицей Земфирой.